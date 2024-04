Germania, bambina di 4 anni accoltellata in un supermercato

Bimba di 4 anni accoltellata in un supermercato: follia in Germania

Unadi 4è stata accoltellata da un uomo di 34in un supermercato nel sud dellae portata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando la polizia locale e aggiungendo che non sono chiare le motivazioni dell'aggressione. L'aggressore è stato arrestato senza opporre resistenza, mentre la vittima è stata operata e resta ricoverata in gravi condizioni.L'aggressione è avvenuta a Wangen im Allgäu nello stato di Baden-Württemberg. L'aggressore sarebbe stato disarmato da un uomo che si trovava all'interno del supermercato e che ha dato l'allarme.