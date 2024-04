Secondo set di Star Wars: Unlimited, Ombre sulla Galassia

Dopo lo strepitoso successo del set inaugurale, Fantasy Flight Games è entusiasta di presentare la prossima avventura della serie Star Wars: Unlimited, ovvero Ombre sulla Galassia. Questo attesissimo secondo set promette di migliorare l’esperienza di gioco con meccaniche innovative, un gameplay dinamico e i personaggi preferiti dai fan, assicurando che l’eredità della saga continui a crescere.

Il set Ombre sulla Galassia espande la giocabilità con il suo Starter per 2 Giocatori, che vanta un’impressionante collezione di oltre 250 carte. Non solo è all’altezza dello spirito pionieristico del suo predecessore, Scintilla di Ribellione, ma ne amplia anche l’orizzonte con nuove strategie e sfide. Quando i giocatori passano dai territori familiari dell’Impero Galattico e dell’Alleanza Ribelle all’inesplorato Orlo Esterno, vengono accolti da nuovepossibilità e stili di gioco. Questo set introduce molti Cacciatori di Taglie mai incontrati prima e la nuova ed entusiasmante meccanica della “taglia”, una delle tre caratteristiche innovative che fanno il loro debutto in questa collezione.

“Il team di Fantasy Flight Games ha lavorato instancabilmente per realizzare il set di Ombre sulla Galassia“, ha dichiarato Daniel Schaefer, capo designer di Fantasy Flight Games. “Sapevamo di dover fare il botto con il nostro secondo set e siamo davvero entusiasti di come è riuscito, ricco di risvolti inaspettati per quanto riguarda la costruzione dei mazzi. Siamo ansiosi di vedere come possa cambiare le serate di gioco di Star Wars: Unlimited e portare il gameplay a un livello superiore”.

Questo set spinge i giocatori a combinare in maniera creativa carte nuove e classiche, ponendo le basi per una profondità strategica infinita. Le nuove carte includono i leader Moff Gideon e il Mandaloriano, ognuno con mazzi unici che introducono nuove tattiche di gioco. Che si tratti di sfruttare il mazzo di Moff Gideon per dominare il campo di battaglia o di utilizzare il mazzo del Mandaloriano per superare strategicamente gli avversari, il set Ombre sulla Galassia promette un’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante. Carte come il Soldato Oscuro della Fase III e l’Incrociatore Leggero di Gideon aggiungono intrigo e complessità allo scontro

”Ci impegniamo a fornire una piattaforma che si evolva insieme a una galassia in continua espansione, assicurando ai fan modi sempre nuovi ed entusiasmanti di esplorare Star Wars: Unlimited”, ha dichiarato Jim Cartwright, VP di Strategia di Fantasy Flight Games. “Il nostro impegno non si ferma qui e siamo certi che i giocatori apprezzeranno l’esperienza di alto livello e le opportunità di collaborazione che ogni set offre”.

Una delle carte più attese, la carta unità Grogu, permette ai giocatori di esaurire un’unità nemica, rispecchiando le potenti ma estenuanti abilità di Grogu viste nella serie Disney+, The Mandalorian. Questa carta, in combinazione con la carta unità Mandaloriano, rappresenta il legame protettivo tra i 2 personaggi, offrendo ai giocatori una nuova profondità strategica e un gameplay tematico.

Il set Ombre sulla Galassia sarà disponibile per il preordine a luglio 2024 presso i negozi di hobbistica.