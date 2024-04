Roma, trovato teschio in un canale di scolo a via della Magliana

Teschio umano ritrovato in canale di scolo a Roma

Un, probabilmente trasportato dall’acqua, è stato rinvenuto ieri pomeriggio, in una zona rurale in località Ponte Galeria, lungo un canale di scolo adiacente la ferrovia Fara Sabina-Fiumicino, all’altezza di via della Magliana 1081. A trovarlo una donna che ha allertato i Carabinieri della StazionePonte Galeria. I carabinieri hanno poi richiesto l'intervento del medico legale che ha confermato la natura umana del cranio, escludendone la recente provenienza e riservandosi di determinare la datazione. I carabinieri hanno informato l’autorità giudiziaria e sequestrato i resti per gli accertamenti medico-legali del caso.