Norvegia, chiuso Parlamento per allarme bomba

Le autorità dellahanno ordinato questa mattina la chiusura temporanea della sede dela seguito di un allarme bomba, a seguito del quale comunque le forze di sicurezza non hanno individuato al momento nessun indizio riguardo ad un rischio reale.La decisione di chiudere ilè stata presa, ha spiegato un responsabile della polizia, Svend Bjelland, dopo che ad una prima minaccia, arrivata la notte scorsa, ne ha fatto seguito un'altra questa mattina pubblicata su Internet. Secondo le fonti citate dal giornale Aftonbladet', si esortava a non entrare inalle 10. A questo punto, la polizia ha deciso per la chiusura del, mobilitando un massiccio dispositivo di sicurezza anche intorno all'edificio, dove diverse vie sono state chiuse. Il presidente del, Masud Gharahkhani, ha sottolineato la gravità di questo tipo di minacce contro il "cuore della democrazia".