Arrivano le cuffie e l'amplificatore di Austrian Audio

Audiogamma dal mese di marzo distribuisce sul mercato italiano i primi prodotti audiophile di Austrian Audio, nato dalla vendita dello storico brand AKG. Si tratta in particolare di una cuffia, The Composer, e un amplificatore, Full Score One, in grado di portare su un nuovo livello l’esperienza di ascolto degli audiofili più esigenti.

The Composer

È la cuffia in grado ridefinire il concetto di ascolto ad alta fedeltà. Con design sovraurale aperto, The Composer è in grado di ricreare alla perfezione ogni dettaglio timbrico e sonoro di voce e strumenti, grazie ai driver Hi-X49 DLC da 49 mm con diaframma rivestito in carbonio, posizionati in modo da garantire una fedele ricostruzione della scena sonora e un’immagine stereo straordinariamente ampia.

C’è di più. Alle elevatissime prestazioni audio, The Composer unisce un comfort di livello superiore grazie a un design innovativo realizzato dagli ingegneri di Austrian Audio, forti della loro lunga esperienza maturata negli anni in AKG. Tutti i punti di contatto con la testa della cuffia, compresi i morbidi e resistenti cuscinetti in memory foam, sono stati progettati per garantire la migliore vestibilità assicurando un comfort senza paragoni, anche nelle sessioni di ascolto più lunghe. Contribuiscono i pad regolabili su più posizioni, l’ergonomico archetto e un peso contenuto in 385 grammi.

Full Score one

È il primo amplificatore per cuffie realizzato da Austrian Audio e porta con sé la stessa cura e attenzione al dettaglio che hanno reso celebre il brand austriaco presso i professionisti di musica in tutto il mondo. Realizzato con componenti della massima qualità, offre un’incredibile resa sonora capace di esaltare qualsiasi strumento, voce e genere musicale. In grado di pilotare ogni tipo di cuffia, sia a bassa sia ad alta impedenza (dai 10 fino agli oltre 300 Ohm), Full Score one garantisce prestazioni senza compromessi a qualsiasi livello sonoro.

Elegante e compatto nel suo body in metallo, Full Score One integra una manopola del volume che funge anche da bordo del pannello frontale a destra, due uscite 6,3mm, una XLR 4 poli celata da uno sportellino e il tasto di accensione e spegnimento. Non manca il pulsante che attiva la tecnologia TTT "True Transient Technology" esclusiva di Austrian Audio, per una risposta fulminea ai transienti più rapidi.

Grazie a queste sue caratteristiche il nuovo amplificatore di Austrian Audio si propone come il compagno ideale di The Composer, un binomio in grado di evolvere e portare su un nuovo e più elevato livello l’esperienza di ascolto di ogni appassionato di musica e professionista dell’audio.

The Composer – caratteristiche tecniche

Costruzione: Over-ear, aperta

Sensibilità: 112dB

Driver: 49mm rivestito in DLC (Diamond Like Carbon)

Potenza massima in ingresso: 160 mW

Risposta in frequenza: 5Hz-44kHz

Distorsione THD: <0,1%

Impedenza: 22 ohm

Adattatori inclusi: 3,5 a 6,3

Dimensioni: 215x200x90 mm

Full Score one – caratteristiche tecniche

Ampiezza di banda: 5 Hz-1 MHz

Distorsione THD (@ 1kHz): 0,0005 % a pieno carico

Tensione di ingresso consigliata: 0dBV, 1Vrms

Carico massimo consigliato (5 Hz-20 kHz): 10 O 600 O, max. 150 nF

Tensione di uscita massima (5 Hz20 kHz): 19 dBV , 9 Vrms @ 0,01%THD

Rumore: 136 dB

Max slew rate: 200 V/µ s

Ingressi: 2x XLR e 2x RCA (parallelo)

Uscite: 2x jack da 6,35 mm e 1x XLR 4pin

Dimensioni: 210 x 265 x 60 mm

Peso: 2,76 kg

Disponibilità e prezzi

Distribuiti in Italia da Audiogamma, i due nuovi dispositivi sono già disponibili sul mercato.

Le cuffie The Composer sono in listino al prezzo di

mentre l’amplificatore Full Score one al prezzo di