FRITZ!Powerline 1240 AX - i 7 vantaggi

FRITZ!Powerline 1240 AX porta la rete locale in ogni punto della casa tramite la linea elettrica, con velocità gigabit e tecnologia Wi-Fi 6. Scopri di più sui vantaggi di FRITZ!Powerline.

Il primo punto di forza del nuovo FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set è la tecnologia Wi-Fi 6. Con questo set puoi portare velocità gigabit nella tua rete locale tramite la linea elettrica e assicurarti una rete Wi-Fi ottimale: un punto di accesso Wi-Fi con tutta l'ampiezza di banda e tecnologia Wi-Fi 6 e due porte LAN gigabit su ciascun FRITZ!Powerline del set.

Sfruttando la linea elettrica, FRITZ!Powerline porta la rete locale nei punti in cui tecnologie quali la rete Wi-Fi e il classico cavo LAN hanno difficoltà ad arrivare. Naturalmente la trasmissione dei dati avviene in modo sicuro grazie alla crittografia e FRITZ!Powerline garantisce la qualità di connessione ottimale.

Il FRITZ!Powerline non si ferma nemmeno di fronte a soffitti in cemento armato e pareti spesse e non teme le lunghe distanze. Puoi così ampliare la tua rete locale FRITZ! ovunque hai bisogno di una trasmissione dei dati affidabile, ad esempio per lo streaming. A stabilire la connessione ci pensa FRITZ!Powerline, non importa dove: nel capanno in giardino, in mansarda o nel seminterrato. E anche se la presa di collegamento della connessione Internet è troppo distante dal FRITZ!Box, il FRITZ!Powerline è in grado di coprire questa distanza. L'importante è che sia disponibile una presa di corrente alla quale collegare il FRITZ!Powerline.

Il FRITZ!Powerline è predisposto per funzionare in modo ottimale in combinazione con il FRITZ!Box in una rete FRITZ! Mesh. Le impostazioni della rete Wi-Fi vengono acquisite automaticamente all'interno della rete Mesh in modo che i vari dispositivi della rete abbiano sempre la connessione ottimale. Inoltre l'utilizzo in combinazione con un FRITZ!Box riduce al minimo gli eventuali guasti.

Il FRITZ!Powerline ha un consumo particolarmente ridotto grazie alle funzioni intelligenti per il risparmio energetico, che nel caso del FRITZ!Powerline 1240 AX è reso possibile dai circuiti integrati di ultima generazione. Usando il FRITZ!Powerline e il FRITZ!Box insieme potrai contare su un team efficiente che combina prestazioni straordinarie e risparmio energetico.

La configurazione del FRITZ!Powerline è particolarmente facile e comoda, dal momento che la connessione tra i due FRITZ!Powerline del set viene stabilita automaticamente. Dovrai semplicemente collegare il FRITZ!Powerline 1210 al FRITZ!Box tramite LAN. Una volta collegato alla rete locale tramite la linea elettrica, il FRITZ!Powerline 1240 AX porterà la rete Wi-Fi dove ne hai bisogno e potrai integrarlo nella rete Mesh rapidamente premendo un tasto. Il FRITZ!Powerline sarà pronto per essere utilizzato in pochi secondi.

Trovi le informazioni sullo stato del FRITZ!Powerline nell'interfaccia utente del dispositivo, nel FRITZ!Box o nel software di FRITZ!Powerline disponibile per Windows e Mac OS. Puoi inoltre contare su aggiornamenti periodici che garantiscono la stabilità del tuo FRITZ!Powerline e lo arricchiscono di nuove funzioni.