Marusic esalta la Lazio, colpo di testa vincente nel recupero e Juventus sconfitta 1-0

Labatte 1-0 lantus oggi in un match della trentesima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match il gol dial 93'. In classifica i bianconeri allenati da Allegri, con una sola vittoria nelle ultime 9 partite, restano fermi a quota 59 in terza posizione, mentre i biancocelesti - con Tudor all'esordio in panchina - sono settimi con 46 punti.