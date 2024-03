Lazio-Juve, Mogol in tribuna all'Olimpico: tifosi intonano 'I giardini di marzo'

Giulio Rapetti in arteè presente in tribuna allo stadio Olimpico di Roma per seguire il match trantus valido per la trentesima giornata di Serie A. Prima del match è stata cantata la canzone "I Giardini di marzo", scritta danel 1972 per Lucio Battisti. Il celebre pezzo è stato intonato a squarciagola anche dalla tifoseria di casa.