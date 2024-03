Bnl, anomalie su conti correnti: ripristinata situazione corretta, cosa è successo

Bnl: anomalie sui conti, clienti segnalano addebiti errati

Dopo che si sono riscontratesui movimenti di alcunicorrenti della, la banca ha risolto il problema in tempi rapidi ed è stata ripristinata la situazione corretta. E' quanto sottolineaBnp Paribas sui suoi social. "E' stata ripristinata la situazione corretta relativa all'anomalia che ha generato addebiti multipli sul c/c. Il Servizio Clienti sta tornando regolarmente accessibile. Ci scusiamo nuovamente per il disagio", scriveFonti diBnp Paribas spiegano che si è trattato "di un problema strettamente tecnico che è stato subito individuato e che è stato risolto in tempi rapidi".