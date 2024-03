Domenica In, Mara Venier in diretta per Pasqua: chi sono gli ospiti

Domenica In, Mara Venier in diretta a Pasqua: ospiti puntata 31 marzo 2024

Pasqua in diretta per. Domani,31 marzo 2024, dalle 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 29esima puntata di ‘In’.Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato a Gianna Nannini che interverrà per presentare il suo nuovo album ‘Sei nell’anima’, oltre ad esibirsi con due brani “Io voglio te” e “Silenzio”. Gli attori Antonio Albanese e Virginia Raffaele, interverranno per presentare il loro nuovo film ‘Un mondo a parte’, con loro il regista Riccardo Milani ed alcuni bambini protagonisti del film. Francesca Fagnani, darà alcune anticipazioni sulla nuova edizione di ‘Belve’, in onda da martedì 2 aprile su Rai2. Per lo spazio dedicato alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, in studio Franco e Andrea Antonello, Nico Acampora fondatore di ‘PizzAut’, Don Antonio Mazzi in collegamento dalla Comunità Exodus dell’Isola d’Elba e il cantautore Manuel Pia che si esibirà con il brano “I bambini delle fate”. Ancora musica con Sal Da Vinci che canterà “Vera”, un suo successo del 1994 con il quale vinse il ‘Festival Italiano di Musica’.