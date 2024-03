TCG Altered

Equinox, l'innovativa società che sta dietro l'attesissimo gioco di carte collezionabili Altered, è entusiasta di annunciare il successo della sua campagna Kickstarter. Grazie al sostegno di 14.997 entusiasti finanziatori che hanno versato oltre € 6.213.305, Altered non solo ha raggiunto il suo obiettivo di finanziamento, ma è diventato il gioco di carte collezionabili più finanziato su Kickstarter fino ad oggi. La campagna Kickstarter di Altered ha superato le aspettative, segnando una pietra miliare significativa nel viaggio verso la realizzazione di questo rivoluzionario gioco di carte collezionabili.“Siamo sopraffatti dall'incredibile supporto e dall'entusiasmo dimostrato dai nostri finanziatori nel corso di questa campagna", ha dichiarato Régis Bonnesée, fondatore e CEO di Equinox. "Il successo della nostra campagna Kickstarter non solo convalida la nostra visione di Altered, ma ci ispira anche a continuare a spingere sempre oltre i confini dell'innovazione nei giochi. Siamo immensamente grati a tutti i finanziatori che si sono uniti a noi in questo viaggio".

Con la campagna Kickstarter ormai conclusa, Equinox è ansiosa di spostare la sua concentrazione sulla realizzazione del prodotto e sul supporto alla crescente comunità di giocatori. I finanziatori possono aspettarsi che la realizzazione effettiva del gioco di carte collezionabili e degli accessori Gamegenic inizi a fine luglio 2024. Equinox ha in previsione di condividere aggiornamenti regolari mentre il team lavora diligentemente per offrire un'esperienza di gioco indimenticabile. L’uscita di Altered è stata pianificata in tutto il mondo per il 26 Agosto 2024.