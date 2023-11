Altered - innovativo gioco di carte collezionabili

Asmodee ed Equinox annunciano una partnership esclusiva per la distribuzione globale dell’innovativo gioco di carte collezionabili “Altered”, con Gamegenic come unico partner per gli accessori di gioco





Asmodee, leader globale nel settore dei giochi da tavolo, ed Equinox Studio, stella nascente nel mondo ludico, sono entusiasti di svelare la loro partnership esclusiva per portare l’ultima iniziativa dello studio, Altered, agli appassionati di giochi di carte collezionabili di tutto il mondo.

Altered rappresenta il progetto di punta del nuovo studio, nato nel 2020 e guidato dal visionario game designer Régis Bonnessée, già fondatore del rinomato studio Libellud (responsabile della pubblicazione di Dixit, Mysterium, Dice Forge e Seasons).

Si presenta come un rivoluzionario gioco di carte collezionabili, che riflette la missione generale dello studio di avere un impatto positivo sul mondo. Funzionalità innovative come un mercato globale e un servizio di stampa su richiesta saranno offerte tramite l’app di supporto e integrate da carte uniche e grafiche esclusive che immergeranno i giocatori in un universo positivo e rigenerante.

Nell’ambito di questa collaborazione, Asmodee assumerà il ruolo di distributore globale esclusivodel TCG in 5 lingue (EN, FR, IT, GER, SP) nella vendita al dettaglio. Sfruttando i suoi 22 uffici locali e la sua competenza nella distribuzione globale, Asmodee garantirà un accesso diffuso agli appassionati di giochi in tutto il mondo. Asmodee guiderà le attività di vendita e fornirà supporto locale per le iniziative di marketing di Equinox, compreso il circuito di gioco organizzato nei negozi fisici.

In aggiunta all’accordo di distribuzione globale, Asmodee coinvolge Gamegenic, il suo studio specializzato negli accessori di gioco, come partner esclusivo sia per i prodotti Kickstarter che per quelli retail. Lo studio, con la sua esperienza, realizzerà una gamma di accessori su misura per il gioco, tra cui portamazzi, bustine protettive, raccoglitori e un assortimento completo di accessori rivoluzionari dedicati al mondo coinvolgente di Altered. Questa gamma verrà rivelata durante la campagna Kickstarter e resa disponibile ai giocatori nel secondo semestre del 2024.





“Questa partnership rappresenta un’importante pietra miliare sia per Asmodee che per Equinox” ha dichiarato Marc Nunes, COO di Asmodee. “Equinox è destinata a ridefinire il panorama dei TCG, offrendo un’esperienza fresca e unica che ci ha affascinato fin dal primo giorno. Siamo entusiasti di essere a capo della sua distribuzione globale, consolidando l’impegno di Asmodee nel portare avanti l’innovazione nel settore dei giochi da tavolo.”



“Altered è un gioco incredibilmente bello, con una grafica mozzafiato che affascina immediatamente. Il gameplay non è solo più che divertente, ma le meccaniche e le innovazioni all’interno sono così rivoluzionarie che abbiamo voluto far parte di questo progetto fin dall’inizio. Ci sentiamo onorati di poter dare il nostro contributo” afferma Adrian Alonso, CEO di Gamegenic. “Questa partnership esclusiva riflette il nostro impegno nel migliorare l’esperienza di gioco per i giocatori di Altered, con accessori e componenti che siano all’altezza di un gioco così innovativo.”



“Io e il mio gruppo abbiamo stretto fin da subito un’entusiasmante partnership sia con gli eccezionali team di distribuzione di Asmodee che con le menti visionarie di Gamegenic. Anche se Equinox segna per me un nuovo entusiasmante capitolo, la mia collaborazione decennale con Asmodee alimenta la nostra ambizione. Insieme, Asmodee ed Equinox puntano a trasformare Altered in un fenomeno dei TCG apprezzato a livello globale. Uniamo la visione innovativa di Equinox con gli accessori di alto livello di Gamegenic, massimizzando allo stesso tempo l’esperienza dei giocatori, il tutto supportato dalla capacità di espansione e dalla professionalità di Asmodee a livello globale” dichiara Régis Bonnessée, CEO di Equinox.



Altered raggiungerà il mercato con una campagna Kickstarter a partire dal 30 gennaio e un’uscita simultanea mondiale il 26 agosto 2024.



