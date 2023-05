GTA Online: ricompense doppie su sfide ed eventi Freemode

In più, GTA$ e RP doppi in Powerplay, benefici per la produzione del Laboratorio di acidi, GTA$ bonus per gli assalti ai nascondigli e altro ancora









Partecipare a sfide ed eventi Freemode , per i quali questa settimana raddoppiano sia rischi che ricompense, ti mette al centro di caos e massacri per la strade di Los Santos e ti permette di metterti in tasca qualche extra.Che tu voglia librarti nel cielo con i Checkpoint aerei , portare il caos in strada con Danno criminale , raggiungere velocità impressionanti ed eseguire stunt mozzafiato nelle sfide Velocità più alta o Impennata più lunga , le opportunità non mancheranno.

Per partecipare, non perderti gli annunci nelle sessioni compatibili con almeno quattro giocatori.



GTA$ e RP doppi in Powerplay

Il miglioramento delle prestazioni è fondamentale in Powerplay. Vai alla ricerca di potenziamenti e armi per affrontare la squadra avversaria e ottenere GTA$ e RP doppi questa settimana.



Bonus produzione del Laboratorio di acidi



Tutte le reazioni chimiche possono essere accelerate con il catalizzatore giusto. Ecco perché le velocità di produzione del Laboratorio di acidi sono migliorate del 50%. Abbinale al 30% di sconto sulle scorte per il Laboratorio di acidi e la popolazione locale potrebbe non riprendersi più.



GTA$ bonus per i nascondigli



Non perderti i nascondigli: se riuscirai ad assaltarne uno superando le difese e aprendo la cassaforte in tre giorni diversi di questa settimana, otterrai 100.000 GTA$ extra (che ti saranno accreditati entro 72 ore dal completamento).

Nuove scarpe Ugglies e accessori



Non indossare sempre le stesse cose e resta al passo con le ultime mode: prova le calze e le scarpe in gomma abbinate. Visita un negozio di abbigliamento e acquista le nuove Ugglies e le calze, oltre ai braccialetti multipli.



Solo su PlayStation 5 eXbox Series X|S



Veicolo di prova premium: Principe Deveste Eight



Parcheggia il tuo veicolo all'Autoraduno di LS e passa da Hao's Special Works per scoprire il nuovo veicolo di prova premium: una Principe Deveste Eight (supercar) verde completamente modificata .







Prova a tempo HSW della settimana



Quando avrai un veicolo idoneo, cimentati nella prova a tempo HSW di questa settimana, una gara sprint ad alta velocità tra Terminal e Chiliad Mountain State Wilderness.







Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Fai visita all'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian per vedere da vicino l'accurata selezione di auto della settimana:





Karin Futo GTX (sportiva)

Coil Cyclone (supercar, 30% di sconto)

Pegassi Vacca (supercar)

Vapid Contender (SUV)

Übermacht Zion Classic (sportiva classica)

Autosalone Luxury Autos



Passa dall'autosalone Luxury Autos per ammirare la Grotti GT500 (sportiva classica) e la Obey 10F (sportiva) che risplendono dietro la vetrina.



Prova la Vapid Chino, la Grotti Turismo Classic e la Bravado Gauntlet Hellfire



L'area di prova è perfetta per capire come la Vapid Chino (muscle car), la Grotti Turismo Classic (sportiva classica) e la Bravado Gauntlet Hellfire (muscle car) si comportano tra le tue mani senza costi aggiuntivi.







Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Ocelot Swinger



Buttati a capofitto in mezzo al traffico, semina l’LSPD, sbaraglia gli avversari e sfrutta tutte le scorciatoie possibili per entrare nei primi 3 posti in Inseguimento per tre giorni di fila e vincere l'inossidabile Ocelot Swinger, una sportiva classica mitica con decine di anni d'esperienza nelle gare alle spalle.







Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Vapid Desert Raid



La ruota fortunata distribuisce premi di tutte le dimensioni. Il primo premio di questa settimana è il Vapid Desert Raid, un Trophy Truck da fuoristrada capace di scalare montagne senza battere ciglio.



SCONTI





Grotti Stinger (sportiva classica) – 30% di sconto

Coil Cyclone (supercar) – 30% di sconto

Declasse Vigero ZX (muscle car) – 30% di sconto

Scorte per il Laboratorio di acidi – 30% di sconto

Sconti Furgone delle armiCerca il Furgone delle armi per approfittare di sconti su diverse armi, tra cui: 20% di sconto sulle carabine d’ordinanza, 15% di sconto sulle armi da lancio e il 20% di sconto sui giubbotti antiproiettile. Gli abbonati a GTA+ possono approfittare del 25% di sconto sul cannone a rotaia e altri sconti:Cannone a rotaia (25% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Carabina d’ordinanza (20% di sconto) | Pistola pesante | Fucile a pompa Sweeper | Fucile compatto | PDW da combattimento | Molotov | Bombe adesive | Granate | Giubbotti antiproiettile





