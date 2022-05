GTA Online: ottieni ricompense quadruple nelle sfide e negli eventi Freemode

Follia Freemode: ottieni ricompense quadruple nelle sfide e negli eventi Freemode

In più, GTA$ e RP doppi in Guerriglia motorizzata, sconti sui veicoli e altro





Le strade di Los Santos sono in fermento: glieventi e le sfide Freemode sono più frequenti del solito e fruttano GTA$ e RP quadrupli per tutti i partecipanti. Tienile d’occhio, ne avrai a disposizione per tutta la settimana.

Chi completerà tre sfide Freemode comeImpennata più lunga, Volo basso o Mancate collisioni nel corso di questa settimana, riceverà un bonus complessivo di 200.000 GTA$ (consegnato entro 72 ore dal completamento).

Veicolo di prova premium di Hao: Shitzu Hakuchou Drag

I giocatori di GTA Online su Playstation 5 e Xbox Series X|S possono fare visita ad Hao’s Special Works nell’Autoraduno di LS e provare il veicolo di prova premium di questa settimana: una Shitzu Hakuchou Drag imbottita di tutti gli extra che i maniaci di HSW potevano infilare in un mezzo simile.

Prova a tempo di Hao’s Special Works

Metti alla prova un veicolo modificato da Hao in una corsa tra East Vinewood e Vespucci Beach nella prova a tempo HSW della settimana.

GTA$ e RP doppi in Guerriglia motorizzata

Salta fuori da un Cargobob in un campo di battaglia impossibile equipaggiato solo con un’arma e con la tua follia: vince chi sopravviverà al termine diGuerriglia motorizzata, che frutterà ricompense doppie a tutti per tutta la settimana.



Veicolo trofeo della settimana: Bravado Verlierer

I membri dell'Autoraduno di LS che arrivano ai primi tre posti nellaserie di gare clandestine per tre giorni consecutivi riceveranno le chiavi di una Bravado Verlierer, una sportiva vintage con una silhouette particolare che si integra con eleganza nel traffico della Great Ocean Highway.







Prova il Pegassi Toros, la Declasse Mamba e la Pfister 811

una prova per scoprire un veicolo: passa dall’area di prova dell’Autoraduno di LS per testare la Pegassi Toros, la Declasse Mamba e la Pfister 811, scoprire come se la cavano nelleCorse ai checkpoint e nelle prove a tempo o semplicemente per rilassarti un po’, senza dover investire un centesimo.







Veicolo da primo premio del Casinò Diamond della settimana: Ocelot Ardent

Ricorda di fare un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per poter vincere l’Ocelot Ardent, una due porte con mitragliatrici doppie montate sul paraurti frontale che fa bella mostra di sé sul podio.



SCONTI

Diversifica la tua flotta di veicoli consultando questa lista e lasciandoti tentare dagli sconti della settimana.

40% off – Declasse Scramjet

40% off – Western Company Cuban 800

40% off – Invade and Persuade Tank

40% off – Vapid Slamtruck

30% off – Pegassi Toros

30% off – Albany Manana Custom

30% off – Nagasaki Chimera

30% off – Dinka Vindicator

30% off – Mammoth Thruster Jetpack





I vantaggi del mese dell’abbonamentoGTA+:

Agenzia di Rockford Hills per accedere a The Contract

Grotti Brioso R/A e modifica HSW con 2 livree esclusive

Abbigliamento e accessori gratis

GTA$ doppi nei Contratti confidenziali

Bonus aggiuntivi per gli abbonati

Vai sul sito di GTA+ per scoprire tutti i vantaggi dell’abbonamento GTA+ disponibili fino all’1 giugno. Per saperne di più su come sfruttare al massimo l’abbonamento GTA+, dai un’occhiata allaGuida a GTA+.

Prime Gaming Benefits

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.

Altre News per: onlineottieniricompensequadruplenellesfidenegli