ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 nuovo DLC

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 accoglie 3 personaggi leggendari con il nuovo DLC Legend Dawn Pack

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4ottiene oggi un nuovo DLC, il Legend Dawn Pack! Parte del Character Pass 2, questo DLC aggiunge 3 leggende della pirateria al gioco e un nuovo episodio chiamato “Path of the King of the Pirates & Soul Map 3”.

Gioca nei panni di Gol D. Roger, Rayleigh (il primo amico di Roger) e Garp (Eroe della Marina), tutti e tre quando erano giovani.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/9BAQr3GWzWQ

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ed è compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.