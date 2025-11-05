ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 – Nintendo Switch 2

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 ha svelato il suo DLC7 in un nuovo trailer, presentando il Character Pack No. 7, "Future Island Egghead Pack". Il pacchetto sarà disponibile dal 21 novembre 2025, insieme alle versioni del gioco per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, che offriranno una grafica migliorata e permetteranno ai giocatori di affrontare orde di nemici ancora più numerose.

Il Character Pack No. 7 include:

Rob Lucci, da CP0

S-Snake, uno dei serafini del dottor Vegapunk

Jewelry Bonney, capitana dei Pirati di Bonney e membro della peggiore delle generazioni

Ogni personaggio nel Character Pack No. 7 è dotato anche di un esclusivo costume alternativo.

Guarda il trailer con protagonisti i personaggi dell'isola di Egghead:

https://youtu.be/Xuk8NBo0kxk

Per il futuro, il Character Pack n. 8 è in programma per l'inizio del 2026.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e sarà lanciato anche per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 il 21 novembre 2025.