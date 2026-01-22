Nuovo DLC di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 si espande con il lancio del DLC 8: Pacchetto Selezione Speciale. L'avventura continua mentre tre nuovi personaggi scelti dalla community si aggiungono al roster. I nuovi arrivati sono:
- Eneru, l'autoproclamato dio di Skypiea, che sfodera i poteri del fulmine del Rombo Rombo. Il suo stile di combattimento consente di accumulare potenza attraverso attacchi aerei, prima di scatenare una scarica devastante con un attacco a carica terrestre per annientare i nemici.
- King, il temuto lunariano e una Superstar dei Pirati delle cento bestie, noto per la sua forza travolgente e le sue abilità infuocate. I suoi attacchi sono avvolti dalle fiamme. Accende il campo di battaglia nella forma umanoide con spade, calci e pugni, e colpisce vaste aree piene di nemici con le sue ali nella forma umano-bestiale.
Leggi anche ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 nuovo DLC
- Z, l'ex ammiraglio della Marina diventato un leader dei ribelli, esperto nell'Ambizione dell’armatura e nel combattimento distruttivo con armi pesanti. È un guerriero versatile con potenti attacchi corpo a corpo contro i nemici più vicini e capacità di fuoco a distanza per eliminare gli avversari distanti. Entra in uno stato potenziato dopo aver respinto i nemici, aumentando la forza del suo prossimo attacco a carica.
Guarda il trailer di lancio per scoprire i personaggi scelti dai fan:
https://youtu.be/5naKaxrW-_c
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC.
I giocatori possono divertirsi con ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 con una grafica migliorata, effetti visivi potenziati, tempi di caricamento più veloci e un maggior numero di nemici sullo schermo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.