The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia disponibile ora su console

Il DLC dungeon The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia e l’aggiornamento 41 gratuito del gioco base sono disponibili su console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. I giocatori ora possono affrontare due nuovi dungeon e prepararsi all’avventura del nuovo capitolo Gold Road. Guarda il trailer di lancio: https://youtu.be/6V3SSlcry0Q Il DLC Scions of Ithelia include due nuovi dungeon PvE, Oathsworn Pit e Bedlam Veil. I giocatori otterranno nuove ricompense uniche, che includono nuovi collezionabili, obiettivi e set di oggetti, facendosi strada in due pericolose avventure che li porteranno a scoprire le forze malvagie al lavoro nel nuovo capitolo Gold Road, in arrivo il 3 giugno su PC/Mac e il 18 giugno su console. Trovi tutti i dettagli su Oathsworn Pit e Bedlam Veil nel sito ufficiale di ESO. Insieme al DLC arriva anche l’aggiornamento 41 del gioco base, che include una serie di correzioni, aggiunte e miglioramenti gratuiti all’esperienza di gioco per tutti. Grazie a questo aggiornamento, i giocatori potranno utilizzare le nuove armi d’assedio cumulabili e raggruppare fino a 20 armi simili. Le note di aggiornamento di Scions of Ithelia e dell’aggiornamento 41 sono consultabili nel forum ufficiale. Il DLC dungeon Scions of Ithelia e l’aggiornamento 41 sono ora disponibili su PC/Mac e console Xbox e PlayStation.