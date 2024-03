The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia disponibile ora su PC

Oggi inizia il viaggio del 2024 di The Elder Scrolls Online con il lancio del DLC dungeon Scions of Ithelia e dell'aggiornamento 41 del gioco base su PC/Mac. I giocatori possono affrontare due nuovi dungeon e prepararsi alle avventure in arrivo nel nuovo capitolo Gold Road. Scions of Ithelia è disponibile ora su PC/Mac e arriva il 26 marzo su console. Dai un'occhiata al trailer di debutto:https://youtu.be/oJehP2HmJ8o Il DLC Scions of Ithelia include due nuovi dungeon PvE, Oathsworn Pit e Bedlam Veil. I giocatori otterranno nuove ricompense uniche, che includono nuovi collezionabili, obiettivi e set di oggetti, facendosi strada in due pericolose avventure che li porteranno a scoprire le forze malvagie al lavoro nel nuovo capitolo Gold Road, in arrivo il 3 giugno su PC/Mac e il 18 giugno su console. Trovi tutti i dettagli su Oathsworn Pit e Bedlam Veil nel sito ufficiale di ESO. Insieme al DLC arriva anche l'aggiornamento 41 del gioco base, che include una serie di correzioni, aggiunte e miglioramenti gratuiti all'esperienza di gioco per tutti. Grazie a questo aggiornamento, i giocatori potranno utilizzare le nuove armi d'assedio cumulabili e raggruppare fino a 20 armi simili. L'aggiornamento 41 va a modificare anche i requisiti minimi per PC e Mac per garantire un livello di prestazioni accettabili sui sistemi meno recenti anche nei nuovi contenuti. Le note di aggiornamento di Scions of Ithelia e dell’aggiornamento 41 sono consultabili nel forum ufficiale. È possibile accedere al DLC Scions of Ithelia tramite l’abbonamento a ESO Plus o acquistandolo dal Crown Store per 1.500 Crown (alla voce DLC). Inoltre, il Collector’s Bundle di Scions of Ithelia è disponibile per 4.000 Crown e include l’accesso al DLC, la cavalcatura Ashbone Sabre Cat, l’animale Ashbone Echalette e cinque Crown Experience Scroll. Ricorda che tutti gli abbonati a ESO Plus possono riscattare il Collector’s Bundle di Scions of Ithelia gratuitamente per un periodo di due settimane a partire dalla data di lancio di ogni piattaforma (11 marzo per PC/Mac e 26 marzo per console Xbox e PlayStation). Il DLC dungeon Scions of Ithelia e l’aggiornamento gratuito 41 sono entrambi disponibili su PC/Mac e arrivano il 26 marzo su console Xbox e PlayStation.