Atp Miami, Sinner contro Machac oggi: chi è e dove vedere match in tv e streaming

Sinner-O'Connell 2-0 (6-4, 6-3), rivivi diretta dell'Atp Miami

Jannik Sinner prosegue nella sua avventura nel Masters1000 di Miami . L’altoatesino (n.3 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 l’australiano Christopher O’Connell, garantendosi ... (oasport)

Si sono conclusi a Miami gli incontri validi per gli ottavi di finale del Masters1000 di Miami . Sul cemento outdoor della Florida Jannik Sinner è tra gli otto tennisti che si contenderanno l’ambito ... (oasport)

Per dei quarti di finale che cominciano, degli altri che finiscono. Il mercoledì di Miami inaugura il club dei migliori otto per quel che riguarda il tabellone maschile, mentre quello femminile va ... (oasport)

Jannikdi nuovo in campo oggi, mercoledì 27 marzo, a caccia della semifinale a. L'azzurro, terza testa di serie del seeding, affronta il ceco Tomas Machac, numero 60 del ranking., che cerca la 20esima vittoria stagionale e la quarta semifinale del 2024, giocherà non prima delle 20. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now."Non ci siamo mai affrontati ma guardo tanto tennis e so cosa aspettarmi da lui. Sta giocando un ottimo tennis, gioca con il braccio libero e non a caso in questo torneo ha già battuto Rublev e oggi Arnaldi. Gioca benissimo, solido, inoltre sa gestire bene le partite anche con il vento”, ha dettodi Machac.