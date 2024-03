Xbox - nuovo controller Wireless Arctic Camo Special Edition

Xbox annuncia la release del nuovo controller Wireless Arctic Camo Special Edition, new entry della gamma camo che include anche Daystrike Camo SE e Mineral Camo SE.Il nuovo controller è caratterizzato da una finitura camouflage che crea un’armonica composizione di bianchi grigi. Dotato di un D-Pad ibrido, l’Xbox Wireless Arctic Camo Spcial Edition si collega facilmente e può essere utilizzato su console, PC e dispositivi mobili.L'impugnatura a grilletto antiscivolo assicura un maggiore controllo durante il gameplay, mentre la mappatura dei pulsanti permette una personalizzazione completa dell'esperienza di gioco grazie anche al feedback tattile dei pulsanti testurizzati su grilletti, i bumper e la parte posteriore del controller. Inoltre, è possibile creare dei profili per adattarli ai propri giochi preferiti tramite l’app Xbox Accessories.Grazie al pulsante condividi è possibile catturare lo schermo in modo semplice durante il gameplay e condividere i contenuti come screenshot e registrazioni, permettendo ai giocatori di rivivere i loro momenti di gioco più emozionanti e importanti.Per i gamer che si volessero immergere a pieno nel gioco sfruttando al massimo le potenzialità del suono è possibile collegare il controller tramite il jack da 3,5 mm, oppure creare pairing con i dispositivi grazie alle tecnologie Bluetooth® integrata e Wireless su console, PC, laptop e device mobili.Il nuovo controller Xbox è disponibile per l’acquisto su Microsoft Store al prezzo di €69,99