Fano: cliente aggredito dal titolare di un ristorante nel centro storico

Il 55enne Fabrizio Morganti è stato ricoverato con gravi lesioni dopo essere stato aggredito dal titolare di un ristorante nel centro storico di Fano. L'incidente è avvenuto sabato sera, quando Morganti stava festeggiando il compleanno della cognata. Dopo aver lasciato il locale, si è girato per affrontare il titolare che lo aveva seguito e ha ricevuto un pugno in faccia che lo ha fatto cadere, provocandogli la frattura di tre vertebre.

La compagna di Morganti, Raffaella, testimone dell'accaduto, ha descritto l'aggressione come immotivata e ha espresso profonda paura e shock per l'incidente. La coppia aveva trascorso una serata piacevole fino a quando, dopo aver pagato, un alterco con il personale del ristorante ha portato all'aggressione. Raffaella, ancora visibilmente scossa, ha raccontato i momenti di terrore vissuti vedendo Morganti a terra sanguinante.

Morganti, ora costretto a letto e immobile per un mese, ha espresso preoccupazione per il suo recente impiego lavorativo, ora messo a rischio dall'incidente. Il disaccordo è iniziato quando il personale del ristorante ha chiesto a loro e agli altri clienti di allontanarsi dal bancone in modo brusco, affermando che stavano intralciando il lavoro.

Dopo l'aggressione, Morganti è stato trasportato al pronto soccorso, dove i medici hanno diagnosticato le fratture vertebrali. I carabinieri di Fano hanno visitato Morganti in ospedale per raccogliere la sua testimonianza e confrontarla con quella del titolare del ristorante. Raffaella ha negato le accuse di aver lanciato un bicchiere, sottolineando che l'aggressione è stata così rapida e inaspettata che non c'è stato tempo per reagire.