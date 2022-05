Mobilità sostenibile, che cosa scegliere in città per rispettare l'ambiente?

La mobilità sostenibile corre in auto dell’ambiente, rispondendo alle esigenze delle persone con innovazioni di alto livello. Ci si può spostare con i mezzi pubblici, oppure preferire i nuovi mezzi messi a disposizione ad emissione zero.

Il concetto ha avuto una partenza molto lenta, mentre oggi sta conquistando la maggior parte degli adulti che devono muoversi per andare a lavoro seppur in maniera consapevole. L’ambiente chiede aiuto e il futuro non si presenta roseo, per questo motivo ci sono proposte di vario tipo da prendere in considerazione: proviamo a fare chiarezza?

Cos’è la mobilità sostenibile?

Si parla di mobilità sostenibile o green nel momento in cui si vuole indicare un concetto di movimento a zero emissioni (o quasi). L’inquinamento è uno dei temi caldi di questi ultimi anni e molte aziende hanno studiato alternative, per muoversi velocemente senza danneggiare il pianeta.

Non tutti possono muoversi con questi mezzi alternativi o prendere i mezzi pubblici, ma diminuendo le emissioni si è già a buona strada. Muoversi in modo sostenibile significa utilizzare le tecnologie che ci sono in strade e autostrade, garantendo fluidità ed efficienza durante i vari spostamenti.

Sostenibilità significa anche risparmio, potendo contare su un budget più alto per se stessi. L’argomento non riguarda solo le grandi città, ma anche i piccoli paesini: più persone abbandonano il concetto dell’auto per ogni spostamento e migliore sarà il futuro. È solo una questione di abitudine e di consapevolezza: se i chilometri da fare sono pochi, ci si può avvalere ad un mezzo sostenibile o fare una lunga passeggiata rigenerante.

Come riporta la definizione nella strategia europea in materia di sviluppo sostenibile – che il Consiglio Europeo ha approvato nel 2006 – questo concetto mira a garantire che i sistemi di trasporto possano rispondere alle esigenze della società, minimizzando i danni ambientali ed economici.

Mobilità sostenibile, un nuovo scenario consapevole

Uno scenario consapevole che sta entrando nelle case degli italiani, dopo aver già conquistato le persone nel mondo. Ci si avvale dell’aiuto delle auto elettriche, dei monopattini tradizionali o elettrici sino alla bicicletta.

In questo articolo che spiega la differenza tra bici elettrica e bici con pedalata assistita si potrà approfondire il concetto si sostenibilità, salvaguardia ambientale oltre che una comodità inspiegabile nel movimento (senza stress).

Questa micro mobilità piace ed è sempre più utilizzata, anche solo per evitare la continua ricerca di parcheggio e arrivare al lavoro felici. I mezzi sostenibili hanno anche questo vantaggio, perché nel movimento si resta in forma e non si ha a che fare con il solito traffico del mattino.

Si deve pensare che solo in Italia, il trasporto stradale contribuisce alle emissioni totali di gas serra per il 60% - attribuito alle auto. Le emissioni di particolato raggiungono il 13% e gli ossidi di azoto arrivano al 50% come da dati Ispra (rapporto del 2017).

Dal 2017 è entrato in vigore l’obbligo di adottare i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (Pums), come da legge del 2000, per le città che superano i 100mila abitanti. L’obiettivo finale è poter gestire la mobilità in maniera sostenibile e pensare ad un futuro, meno inquinato e vivibile.

