Napoli, studente universitario aggredito a sprangate

Raid ai danni di alcuni studenti universitari: un giovane straniero preso a sprangate. Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti per un’aggressione in corso San Giovanni. Unodella Federico II di origini pakistane, in compagnia di altri universitari, sarebbe stato accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzini. Il 23enne sarebbe stato colpito alla testa con un tubo di ferro. Il giovane ha rifiutato il ricovero ed è stato medicato sul posto da un equipaggio del 118. Indagini in corso per ricostruire vicenda.