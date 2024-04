Napoli - bimba di 6 anni rischia di annegare alle terme: in prognosi riservata

Cronaca - Una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in uno stabilimento termale. Ora è in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. Oggi pomeriggio i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme nell'isola d'Ischia sono intervenuti all'interno di un parco termale, dove per cause ancora in corso di accertamento, una bimba in compagnia di sua mamma ha rischiato di annegare in una piscina termale. La piccola è stata salvata da un assistente bagnante e da personale medico della struttura.

La bambina è stata trasferita prima all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e successivamente in idroambulanza all'ospedale Santobono di Napoli. Al momento non sembra essere in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata. I carabinieri, coordinati dalla procura di Napoli, sono impegnati nel ricostruire l'intera vicenda sentendo le persone informate sui fatti.