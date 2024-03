URSULA PRENDE TRA I TENTACOLI LA SITUAZIONE CON IL PROSSIMO SET DI DISNEY LORCANA TCG, ASSIEME A UN NUOVO GIOCO COOPERATIVO IN ARRIVO A MAGGIO 2024

“Il Ritorno di Ursula” è il quarto set del franchise pluripremiato di TCG marchiato DisneyAvventura degli Illuminatori “Problemi negli Abissi” offre ai giocatori un nuovo modo di vivere il mondo di Disney Lorcana TCG

Ravensburger, l'acclamata casa editrice di pluripremiati giochi da tavolo, giocattoli e puzzle di alta qualità, ha tenuto il suo evento streaming inaugurale annunciando delle nuove aggiunte alla linea del popolare Trading Card Game (TCG) di Disney Lorcana, oltre a nuovi dettagli sull’imminente sistema competitivo del gioco, Disney Lorcana Challenge. Il Ritorno di Ursula, il quarto set di Disney Lorcana TCG, introduce ulteriori personaggi Disney e continua a evolvere le meccaniche di gioco, oltre a proseguire con l’arco narrativo iniziato nei tre set precedenti. L’Avventura degli Illuminatori “Problemi negli Abissi” è un nuovissimo gioco cooperativo che porrà i giocatori contro la cattiva Disney Ursula, per la prima volta in un’epica battaglia. Entrambi i prodotti verranno distribuiti prima nei negozi di settore e nei parchi Disney partire dal 17 maggio 2024, e in seguito presso i migliori negozi specializzati e su The Disney Store a partire dal 31 maggio 2024.Il Ritorno di UrsulaIn questo nuovo set, il subdolo glimmer assetato di potere della strega del mare Disney, Ursula — liberatosi dall’Illuminarium nel secondo set, L’Ascesa degli Imbevuti — è ora pronto a mettere in moto i suoi piani e prendere il controllo di Lorcana, con solo i giocatori e i loro fidati glimmers a ostacolarla. Il Ritorno di Ursula introduce nuovi franchise, nuovi amati personaggi, e nuove evoluzioni delle meccaniche di gioco rivelando ulteriori dettagli della storia di Lorcana e degli Illuminatori richiamati laggiù.Anche se ulteriori dettagli sono destinati a essere rilasciati in futuro, Ravensburger ha confermato l'arrivo di personaggi molto attesi, tra cui Bruno e il resto della famiglia Madrigal da Disney Encanto, nonché gli iconici personaggi Disney di Topolino l'Apprendista Stregone e Yen Sid da Disney Fantasia.Il set Il Ritorno di Ursula di Disney Lorcana TCG includerà due Starter Deck con combinazioni di carte Ametista e Ambra o di Zaffiro e Acciaio (€19,90) e bustine (€5.99). Saranno anche disponibili un nuovo Forziere dell’Illuminatore (€54,90) e accessori di gioco, tra cui bustine protettive (€9.99), deck box (€5,99) e tappetini da gioco (€19.99). Tutte le carte di questo set possono essere usate per personalizzare o aggiornare mazzi esistenti di Disney Lorcana TCG o per giocare assieme ai set usciti in precedenza, Capitolo Primo, L’Ascesa degli Imbevuti e Nelle Terre d’Inchiostro.

Avventura degli Illuminatori “Problemi negli Abissi”I giocatori possono formare una squadra con gli amici o intraprendere una missione in solitaria per sconfiggere il glimmer di Ursula e salvare Lorcana nell’Avventura degli Illuminatori “Problemi negli Abissi”, il primo gioco cooperativo di Disney Lorcana TCG. Il gioco segue gli Illuminatori mentre rintracciano il malefico glimmer di Ursula nel suo covo ai confini di Lorcana. Sfortunatamente, Ursula si è preparata per l'arrivo degli Illuminatori, aggrovigliando altri glimmers con il controllo della mente e causando disastri naturali per creare ostacoli apparentemente impossibili. Ci vorrà tutta l'abilità e il lavoro di squadra degli Illuminatori per impedire a Ursula di consolidare il suo dominio sul reame di Lorcana. Il gioco include un'area di gioco guidata per Ursula, due mazzi giocatori precostituiti di Disney Lorcana TCG (contenenti i personaggi Disney di Mulan e Yen Sid e costruiti con le carte dei primi quattro set di Disney Lorcana TCG) e un feroce mazzo Ursula. La strega del mare gioca secondo le sue regole.Il gioco offre quattro livelli di difficoltà, da facile a estremo, e ogni livello presenta delle variazioni nelle regole che rendono l'esperienza di gioco unica. Il potere di Ursula aumenta nel corso del gioco, quindi i giocatori sono incoraggiati a personalizzare i loro mazzi per avere le migliori possibilità di successo al livello di difficoltà estremo. Rigiocabile all’infinito, il gioco include tutto il necessario per 1-2 giocatori e può essere ampliato fino a 4 giocatori con ulteriori mazzi Disney Lorcana TCG. I giocatori possono utilizzare le carte presenti nei mazzi dei giocatori precostituiti o utilizzare i propri mazzi per il gioco. Il mazzo di Ursula presenta un dorso unico per rendere le sue carte facilmente distinguibili. Il gioco è adatto ai giocatori di Disney Lorcana TCG dagli 8 anni in su e sarà venduto al prezzo di €59,99.