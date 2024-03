Disney Lorcana - Evento speciale da FAO

L’attesa è (quasi) finita! Disney Lorcana sarà presentato da FAO Schwarz nella sua prima versione in italiano venerdì 8 marzo dalle ore 17.

Uscito per la prima volta nell'agosto del 2023, Disney Lorcana TCG è un popolare gioco di carte collezionabili (TCG) ambientato nel meraviglioso regno di Lorcana, in cui i giocatori assumono il ruolo di Illuminatori e manipolano dell'inchiostro magico per evocare una squadra di personaggi Disney noti come glimmers, che appaiono in vesti sia familiari che fantastiche.

Il gioco è stato progettato per essere facile da imparare per i neofiti del TCG, pur offrendo una profondità strategica per i giocatori più esperti. Con centinaia di illustrazioni originali Disney che i collezionisti adoreranno, il gioco è adatto sia ai principianti che ai giocatori esperti di TCG e ai fan Disney. Disney Lorcana TCG ha lanciato già due set – The First Chapter e Rise of the Floodborn ma il set 3 segna l’arrivo della localizzazione in lingua italiana.Per accogliere l’arrivo di Disney Lorcana con oltre 200 carte diverse, booster, gift set e starter deck per la prima volta in lingua italiana, Fao Schwarz ospiterà un evento speciale nel suo iconico negozio. Oltre al famoso Toy Soldier e tutto lo staff FAO che coinvolgerà gli appassionati e i futuri collezionisti alla scoperta della più grande novità del TCG, ci saranno anche Riccardo Fabiani, PM Games Ravensburger e l’amatissima illustratrice Alice Pisoni per autografare le carte e renderle ancora più speciali.L’appuntamento per il lancio italiano di Disney Lorcana è venerdì 8 marzo dalle ore 17 nel negozio Fao Schwarz, in Via Orefici 15 a Milano.