THQ Nordic ha annunciato oggi che Disney Epic Mickey: Rebrushed, un fedele remake dell'amata classica avventura, è stato sviluppato da Purple Lamp in collaborazione con Disney Games. Il team di sviluppo è stato assistito nella rimasterizzazione da Warren Spector, regista dell'originale Disney Epic Mickey.

Disney Epic Mickey: trailer di annuncio

In questo classico gioco di azione e avventura, i giocatori invieranno Topolino, armato di un pennello magico, in un epico viaggio creativo per sfidare il pericoloso mondo di Wasteland. Attraverso livelli emozionanti ispirati alle classiche storie Disney, i giocatori dipingeranno il loro percorso e affronteranno una serie di sfide lungo il percorso.

Il rilascio di Disney Epic Mickey: Rebrushed è previsto per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC nel 2024.