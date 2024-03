Veeam: giornata mondiale del backup - 31 marzo 2024

Il commento di Michael Cade, Field CTO Cloud Native Product Strategy and Global Technologist di Veeam in occasione della Giornata Mondiale del Backup.

"Sebbene l'aumento del ransomware e di leggi come la NIS2 abbia fatto sì che un numero maggiore di aziende prenda sul serio il backup dei propri dati, serve comunque ricordare le basi per una strategia efficace per il backup, ovvero avere copie multiple, protette e affidabili dei dati.

"Ciò che è cambiato per quanto riguarda il backup sono gli ambienti che le aziende devono proteggere. I carichi di lavoro non sono più tutti in un unico posto, ma ci sono più piattaforme da proteggere e da sottoporre a backup. Gli ambienti fisici, virtuali, cloud-native e SaaS, che sono tutti interconnessi e integrati, devono essere sottoposti a backup e ripristino affidabili. Non sorprende che, secondo una nostra recente ricerca, i due attributi più importanti ricercati in una soluzione di "backup aziendale" siano l'affidabilità e la protezione dei carichi di lavoro ospitati nel cloud (IaaS e SaaS).

"Mentre le aziende ampliano i loro orizzonti tecnologici e abbracciano il cloud, la virtualizzazione, i container o qualsiasi altro ambiente che le aiuti a ottimizzare le prestazioni e a ridurre i costi, quando si tratta di eseguire il backup è necessario scegliere il giusto strumento. Naturalmente, la tecnologia viene prima di tutto, ma il backup è un punto essenziale della strategia aziendale che abilita un cambiamento radicale nella resilienza della vostra organizzazione".