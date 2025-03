World Backup Day, i commenti del management di Veeam

Edwin Weijdema, Field CTO EMEA, Strategy, Cybersecurity Lead

“Quattordici anni fa, quando è stato istituito il World Backup Day, l'obiettivo principale era sensibilizzare le persone sull'importanza del backup. Oggi, invece, l'attenzione dovrebbe concentrarsi sulla preparazione. La maggior parte delle aziende ha ormai soluzioni di backup in atto – se qualche organizzazione non riconosce ancora l'importanza di questi strumenti, probabilmente vive sotto una pietra! Tuttavia, avere una strategia di backup è solo il primo passo; essere pronti a utilizzarla efficacemente durante una crisi è un’altra questione. Questa giornata dovrebbe servire da promemoria per testare i propri backup e i relativi piani di recupero dei dati.”

Michael Cade, Global Field CTO

“Non c'è da sorprendersi che le cose siano cambiate da quando è stato istituito il World Backup Day, più di dieci anni fa. Un tempo, i backup erano considerati una misura secondaria, da attivare solo quando strettamente necessario. Oggi, però, devono essere un elemento centrale della strategia complessiva per la resilienza dei dati. Poiché spesso sono il bersaglio principale di attacchi, i backup devono evolversi per affrontare queste nuove minacce. I backup immutabili devono diventare lo standard, garantendo che i dati siano a prova di manomissione, anche durante un attacco. Dopo un'intrusione, è fondamentale poter contare su un backup sicuro e su un piano di recupero collaudato per ripristinare i sistemi in tempi rapidi. Sebbene i backup siano essenziali, le organizzazioni non possono fare affidamento solo su di essi; devono implementare un piano di cybersicurezza a livello aziendale, che costituisca la prima linea di difesa contro gli attacchi ransomware. Così come i backup, anche il World Backup Day deve evolversi. Sebbene stimoli importanti conversazioni, deve andare oltre il concetto di backup e abbracciare l'intera strategia di resilienza dei dati.”

Rick Vanover, VP of Product Strategy

“Il World Backup Day è un promemoria fondamentale che ci ricorda quanto sia essenziale il backup dei dati come parte di una strategia complessiva di resilienza. Lavorando ogni giorno con i clienti Veeam, ascolto spesso storie sui rischi che minacciano i dati preziosi. Ecco il mio consiglio pratico per il World Backup Day: avere sempre un piano A, un piano B e un piano C. Non possiamo prevedere cosa potrebbe andare storto, ma possiamo pianificare in anticipo per prevenire e prepararci a ogni eventualità. Per mantenere i dati resilienti rispetto alle aspettative odierne e future, dobbiamo avere opzioni versatili che ci permettano di evitare il prossimo disastro. Che si tratti di un errore umano, di un disastro naturale o di un attacco informatico, la resilienza è sempre la risposta giusta.”

