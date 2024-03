Sanità, Giurdanella (Fnopi): "Per infermieri più formazione e stipendi adeguati"

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) - "Oggi abbiamo la necessità di adeguare gli standard organizzativi al mutare del bisogno di salute dei cittadini. E accanto a questo, abbiamo bisogno di sviluppare le professioni sanitarie. In questo la professione infermieristica chiede sostanzialmente tre cose: adeguare la componente contrattuale, c’è un gap stipendiale con gli infermieri che sono all'estero, e questo crea una competitività che noi non ci possiamo permettere. Il secondo elemento è quello di adeguare di standard organizzativi, ovvero come gli infermieri lavorano in una logica di evoluzione professionale, e la terza è l'elemento dell'evoluzione formativa. Abbiamo la necessità di adeguare la formazione con lauree magistrali di tipo cliniche, proprio per adeguare la risposta ai bisogni di salute dei cittadini”. Lo ha detto Pietro, consigliere Comitato centrale Fnopi (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche) a Roma, partecipando all'evento Adnkronos Q&A 'Salute e, una sfida condivisa'.