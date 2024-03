Ascolti tv, 'Ennio' su Rai1 vince prime time mercoledì 20 marzo

Ascolti tv mercoledì 20 marzo, il documentario 'Ennio' su Rai1 conquista il prime time

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) - Il documentario, dedicato a Morricone e trasmesso da, ha vinto glidella prima serata di ieri con 2.133.000 telespettatori e il 14,4% di share. Su Canale 5 l'ultima puntata di 'Michelle Impossible & Friends' ha registrato 2.001.000 telespettatori e il 13,8%, mentre al terzo posto si è piazzato 'Chi l'ha visto?' che su Rai3 ha ottenuto 2.036.000 telespettatori e il 12,9% di share.Appena fuori dal podio Rai2 con 'Mare Fuori', visto da 1.287.000 telespettatori pari al 7,1% mentre Retequattro con 'Fuori dal Coro' ha raccolto 823.000 telespettatori e il 6% e Italia 1 con 'The Suicide Squad – Missione suicida' ne ha totalizzati 833.000 pari al 5,2%. Su La7 'Inchieste da Fermo' ha segnato il 3,8% di share e 679.000 telespettatori, mentre Tv8 con la finale di 'Italia’s Got Talent' ha interessato 599.000 telespettatori pari al 3,5%. Nove con 'La frode' chiude la classifica deglidel prime time di ieri con 347.000 telespettatori e il 2% di share. Nell'access prime timecon 'Cinque Minuti' ha ottenuto 4.785.000 telespettatori e il 23% di share e, a seguire, 'Affari Tuoi' ne ha totalizzati 5.717.000 pari al 26,7%. Canale 5 con 'Striscia la notizia' ne ha registrati invece 3.078.000 con il 14,4% di share. Anche nel preseraleè in testa con 'L'Eredità', visto da 4.397.000 telespettatori pari al 26,5%, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 ne ha raccolti 3.202.000 con il 20,4%.