Ascolti tv: duello a tre in prime time tra Makari - i Record e Fazio

Ascolti tv - finale di 'The Voice Generations' su Rai1 vince la serata

Sfida a tre neltime della domenica, tra la replica di 'Makari' su Rai1 (2.382.000 spettatori, share 13.8%), 'Lo Show dei Record' su Canale 5 (2.014.000 spettatori, share 14.5%) e 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (2.230.000 spettatori, share 11.4%, nella prima parte, e 1.473.000 spettatori, share 11.9%, nella seconda parte chiamata Il Tavolo).La finale di 'The Voice Generations', in onda su Rai1, ha conquistato gli Ascolti della prima serata di ieri con 3.514.000 telespettatori e il 21% di share. Su Canale 5 'Terra Amara' ha ottenuto invece 2.854.000 telespettatori e il 16,2%, mentre il terzo gradino del podio l'ha ottenuto Retequattro con 'Quarto Grado', visto da 1.218.000 telespettatori pari all'8,3% di share. Ascolti tv / 'Vanina' su Canale 5 vince prime time - Sciarelli batte ... Leggi la notizia A seguire, tra gli altriditime: 'Report' su Rai3 (1.824.000 spettatori, share 9.9%), 'The Lost City' su Italia 1 (1.261.000 spettatori, share 7.3%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (737.000 spettatori, share 5.5%), '9-1-1' e '9-1-1: Lone Star' su Rai2 (rispettivamente, 723.000 spettatori, share 3.6%, e 799.000 spettatori, share 4.3%), 'Operation Fortune' su Tv8 (321.000 spettatori, share 1.9%), 'Il Giovane Hitler' su La7 (266.000 spettatori, share 1.9%). In accesstime, stravince 'Affari Tuoi' su Rai1 (con 5.252.000 spettatori, share 26.4%) contro 'Paperissima Sprint' su Canale 5 (2.783.000 spettatori, share 14%). Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7' (2.791.000 spettatori, share 21.3%) e con 'L’Eredità Weekend' (4.041.000 spettatori, share 26.6%), che batte su Canale 5 'Avanti il Primo! Story' (2.000.000 spettatori, share 16.1%) e 'Avanti un Altro! Story' (2.701.000 spettatori, share 18.3%).