BATTLE CRUSH di NCSOFT - beta test globale il 21 marzo

Pre-registrati per il 2° beta test di BATTLE CRUSH per provare l'emozione di questo Brawler d'azione multipiattaforma!

NCSOFT è lieta di annunciare il secondo beta test globale per il suo gioco ricco di azione, BATTLE CRUSH. Il test tanto atteso inizierà il 21 marzo.

La beta globale includerà partecipanti provenienti da 97 paesi del Nord America, Sud America, Europa, Africa, Asia, Medio Oriente e Oceania. I giocatori potranno unirsi all'azione su PC tramite Steam e su dispositivi mobili tramite Android, a partire da mezzanotte di Giovedì 21 marzo fino alle 23:00 di Giovedì 28 marzo, ora del Pacifico (PT).

Presentato al G-STAR 2023, il principale festival di gioco in Asia, nel novembre 2023, BATTLE CRUSH si sta preparando per la sua seconda beta globale. La prossima beta introduce significativi miglioramenti al gameplay, integrando il feedback della prima beta tenutasi lo scorso ottobre insieme alle informazioni raccolte dalla dimostrazione di G-STAR.

BATTLE CRUSH offre un emozionante picchiaduro d'azione in cui i giocatori combattono per essere gli ultimi a sopravvivere su campi di battaglia sempre più piccoli, pieni di nemici. Potrai scegliere personaggi a tua scelta tra vari dei e creature mitologiche, chiamati Calixer, per dominare l'arena e sopraffare i tuoi nemici. Metti alla prova le tue abilità attraverso una vasta gamma di Calixer, ognuno dei quali offre stili di gioco unici da esplorare. Abbatti i tuoi nemici ed esci vittorioso dall’epica battaglia!

Le caratteristiche principali includono:

Azione e combattimento strategico con controlli, terreno e oggetti semplici.

Campi di battaglia unici e varie modalità di gioco che supportano fino a 30 giocatori.

Personaggi con abilità d'azione uniche ispirate a leggende mitiche.

Previsto per il rilascio globale nella prima metà del 2024, BATTLE CRUSH è attualmente in fase di sviluppo come titolo multipiattaforma, tra cui Nintendo Switch, Steam (PC) e Mobile.

Pre-registrati per il secondo beta test globale tramite il sito ufficiale di BATTLE CRUSH: https://battlecrush.plaync. com/en-us/index