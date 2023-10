Proiettori XGIMI: grande intrattenimento nessun ingombro

Portare le meraviglie del grande schermo nella comodità del vostro salotto è molto più facile e conveniente di quanto si possa immaginare. La magia del cinema è davvero alla portata di ogni appassionato: è sufficiente un proiettore compatto, elegante, evoluto. Un proiettore in grado di mettervi al centro della scena, con immagini in alta risoluzione fino a 200 pollici di diagonale , e capace di produrre un audio avvolgente, immersivo e di alta qualità. Proprio come i proiettori della gamma di XGIMI . L’elegante e moderno design, le dimensioni ridotte e la tecnologia di proiezione con intelligenza artificiale , per immagini sempre perfette anche in presenza di ostacoli, rendono possibile utilizzarli e posizionarli ovunque, anche in posizione laterale rispetto alla parete o al telo di proiezione.

XGIMI, divertimento senza compromessi

La gamma di proiettori XGIMI vanta LED a lunga durata, fino a 20mila ore di intrattenimento: oltre 13 anni di vita con una media di quattro ore d’uso giornaliere. Elevati livelli di luminosità , accuratezza dei colori - anche su pareti non bianche grazie alla tecnologia di calibrazione automatica -, risoluzione fino a 4K e un’estesa gamma dinamica consentono la visione di qualsiasi contenuto anche in ambienti illuminati e con una resa d’immagine sorprendente. Non solo cinema: gli appassionati di gaming, grazie alla funzione Game Mode che riduce al minimo i tempi di latenza, potranno vivere una nuova e più coinvolgente esperienza di gioco con i loro titoli preferiti, anche i più frenetici.

Il sistema operativo Android TV , nelle sue più recenti versioni, rende inoltre disponibili su Play Store oltre 5mila app native di ogni tipo - da quelle per lo streaming all’infotainment e ai videogame – e offre la possibilità di interagire via voce con il proiettore grazie all’assistente vocale di Google, per un’estrema facilità d’uso. La connettività completa , sia cablata sia wireless, permette la fruizione di contenuti provenienti da qualsiasi sorgente per la massima versatilità d’uso.

I migliori proiettori per il perfetto home theatre

Fra i proiettori XGIMI pensati per la casa troviamo HORIZON, anche nelle versioni Pro e Ultra, ed Elfin. Sono soluzioni home theatre evolute e performanti, capaci di rivoluzionare il concetto di intrattenimento domestico. HORIZON (in listino a 1099 euro) consente di riprodurre immagini con risoluzione Full HD 1080p fino a 200” di diagonale. Con un valore di 1500 ISO Lumen è il più luminoso della sua classe. Messa a fuoco e correzione trapezoidale automatiche, rilevamento degli oggetti AI , tecnologia HDR 10 e sistema di compensazione del movimento sono solo alcune delle sue caratteristiche in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti in termini di qualità di visione. Non solo: integra due altoparlanti full-range da 8W e 45mm firmati Harman Kardon con tecnologie DTS-Studio Sound, Dolby Audio, DD e DD+ a garanzia di un audio perfetto.

XGIMI HORIZON Pro (1699 euro) e HORIZON Ultra (1899 euro) amplificano le caratteristiche della versione standard. Il primo portando la definizione Ultra HD 4K (3840x2160), per dettagli ancora più definiti, e il secondo offrendo anche una luminosità di 2300 ISO Lumen per immagini ancor più sorprendenti, cromaticamente più accurate e più ricche di contrasto, grazie alla tecnologia ibrida Dual-Light.

XGIMI Elfin , in vendita a soli 649 euro , è il proiettore adatto sia a chi compie i primi passi nell’appassionante mondo dell’home theatre sia a chi vuole un dispositivo conveniente che non scenda a compromessi con la qualità delle immagini. In grado di riprodurre immagini Full HD fino a 200” con una luminosità di 600 ISO Lumen, Elfin vanta un design molto compatto che lo rende facilmente trasportabile. Dispone di due altoparlanti Harman Kardon da 3W, Android TV e un corredo di tecnologie che ne rendono intuitivo e appagante l’uso.

Prezzo e disponibilità

I proiettori XGIMI sono in vendita ai seguenti prezzi al pubblico:

ORIZZONTE > 1.099 €

ORIZZONTE Pro > 1.699 €

ORIZZONTE Ultra > 1.899 €

Elfo > 649 €

