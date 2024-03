Atp Miami, Berrettini malore e sconfitta contro Murray

Berrettini, malore a Miami: capogiro durante il match con Murray. Come sta

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Matteoesce di scena al primo turno dell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro è stato sconfitto dallo scozzese Andy Murray in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e 47 minuti.ha accusato anche unverso la fine del secondo set con l'intervento del medico.Il 27enne tennista romano ha avuto un mancamento mentre era al servizio, sul punteggio di 2-5, ha barcollato e si è tenuto in piedi con la racchetta poggiata a terra, come un bastone. L'arbitro ha interrotto l'incontro e chiamato il medico: il dottore ha misurato la pressione al tennista mentre sugli spalti è sceso il silenzio tra gli spettatori. L'azzurro dopo aver mangiato una barretta energetica si è ripreso ed ha ricominciato a giocare