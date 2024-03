CORSAIR espande la sua linea di alimentatori a connessione laterale

Ecco il nuovo modello: RMx SHIFT in colorazione bianca

CORSAIR ha presentato un nuovo modello di colore bianco della sua rivoluzionaria linea di alimentatori ATX 3.0 RMx SHIFT Series. La linea RMx SHIFT, che vanta i primi alimentatori in assoluto dotati di pannello per il connettore DC nella parte laterale dell’unità , è rapidamente divenuta celebre tra gli appassionati subito dopo il suo lancio lo scorso anno, proprio grazie a questo innovativo sistema, che consente una gestione dei cavi più facile ed ordinata rispetto agli alimentatori tradizionali.

Disponibili nei tagli da 750, 850, 1000 e 1200 W di potenza, gli alimentatori della linea RMx SHIFT Series sono la prova dell’impegno costante di CORSAIR nel rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti. Grazie al riposizionamento del pannello laterale, gli assemblatori ora possono accedere facilmente a tutte le connessioni micro-fit Type 5 Gen 1, rendendo l’installazione e la manutenzione una passeggiata. Inoltre, grazie a questo design innovativo, non sarà più necessario piegare e torcere i cavi, risparmiando quindi tensioni non necessarie a cavi e connettori.

Il nuovo modello di colore bianco della linea RMx SHIFT viene rilasciato per assecondare le necessità di una cospicua comunità di assemblatori desiderosi di poter scegliere fra ulteriori opzioni di personalizzazione per i loro sistemi. Le nuove unità in colorazione bianca vantano infatti tutte le funzionalità che hanno contribuito al successo della linea RMx SHIFT, incluso il sistema di cavi completamente modulari, l’efficienza con certificazione 80 PLUS Gold, i condensatori di produzione giapponese con rating a 105 °C di livello premium ed una ventola con cuscinetto fluidodinamico da 140 mm, ed offrono una elegante colorazione che si abbina perfettamente all’estetica pulita dei sistemi di colore bianco.

Dotati della certificazione ATX 3.0 e conformità allo standard PCIe 5.0, gli alimentatori della linea RMx SHIFT Series sono ideali per fornire l’alimentazione ai sistemi più recenti ed includono inoltre un cavo per CPU PCIe 5.0 12VHPWR per le schede grafiche di ultima generazione, come le schede NVIDIA GeForce RTX 40 Series.

Gli alimentatori RMx SHIFT ed i relativi cavi sono compatibili con qualsiasi case per PC che supporti il formato ATX e sia largo almeno 210mm. Una volta installato nel case, è possibile accedere all’alimentatore anche lateralmente. Per verificare la compatibilità con il tuo case, consulta lo strumento online per l’assemblaggio di PC di CORSAIR.

Disponibilità e prezzi

Gli alimentatori della linea CORSAIR RMx SHIFT Series sono disponibili ora nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Gli alimentatori RMx SHIFT Series dispongono di una garanzia di dieci anni e sono supportati dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale.

Per i prezzi aggiornati degli alimentatori RMx SHIFT Series, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.