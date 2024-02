CORSAIR - nuovi mouse gaming della linea M75

CORSAIR raggiunge un nuovo traguardo nei mouse gaming FPS con due nuove aggiunte alla linea M75

CORSAIR ha annunciato con orgoglio il lancio di due nuove periferiche alla linea di mouse gaming M75: i modelli M75 e M75 WIRELESS. Beneficiando del pluripremiato design e le stesse prestazioni vincenti del modello M75 AIR, questi due nuove mouse offrono il massimo del comfort e del controllo, una sensazionale illuminazione RGB ed un design ultraleggero. Anche durante le competizioni più agguerrite, i modelli M75 e M75 WIRELESS vi metteranno in condizione di vincere con delle prestazioni strepitose, senza però rinunciare ad un’estetica accattivante.

Il mouse M75 è stato progettato in modo meticoloso per distinguersi, ancora una volta, per la sua assoluta precisione ed ergonomia. Le periferiche della linea M75 Series vantano infatti una forma assolutamente unica, progettata per dare vita ad uno dei mouse gaming realizzati con maggiore scrupolo disponibili oggi sul mercato. Con un peso di 74 g e 89 g rispettivamente, i modelli M75 e M75 WIRELESS sono leggeri e agili, per consentire movimenti veloci e regolazioni accurate.

Ogni mouse vanta un design ambidestro, con pulsanti laterali magnetici intercambiabili, programmabili nel software CORSAIR iCUE, per supportare le giocate sia dei giocatori destrimani che di quelli mancini. Tramite iCUE è possibile inoltre personalizzare l’illuminazione RGB a due zone, per creare un look ed uno stile unico per ogni utente.

Disponibile nella colorazione bianca oppure nera, il mouse M75 WIRELESS offre ad ogni appassionato tutta la libertà wireless di giocare senza sacrificare nemmeno un nanosecondo di latenza. Le azioni vengono trasmesse praticamente con un ritardo pari a zero grazie alla tecnologia ultraveloce e affidabile SLIPSTREAM WIRELESS, con latenza inferiore a 1 ms. Grazie alla batteria di lunga durata potrete giocare fino a 210 ore utilizzando la connettività Bluetooth ed inoltre, mentre il mouse è in carica, potrete continuare ad utilizzarlo con la modalità cablata USB.

Queste due versatili nuove aggiunte alla linea M75 sono completamente equipaggiate per farvi vincere. I piedini in 100% PTFE offrono una scorrevolezza superiore su qualsiasi superficie di gioco, per consentirvi di completare facilmente azioni veloci e fulminee. Il sensore ottico con precisione laser CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI è in gradi di tracciare anche i più piccoli movimenti. I pulsanti zero-gap CORSAIR QUICKSTRIKE con switch ottici registrano istantaneamente i clic, trasmettendo gli input per completare le azioni di gioco a una velocità fulminea.

Il design leggero e agile e la brillante illuminazione RGB dei mouse M75 e M75 WIRELESS vi danno accesso ad una versatile periferica dal potenziale illimitato.

Disponibilità, garanzia e prezzi

I mouse gaming CORSAIR M75 e M75 WIRELESS sono disponibili nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori online autorizzati CORSAIR, presente in tutto il mondo.

Entrambi i modelli sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.