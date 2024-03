Violenza su donne, studentessa in treno si salva grazie al bracciale anti stupro

In materia di assunzioni agevolate è di rilevante importanza la misura dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate vittime di Violenza . Tale misura è rivolta ai datori di lavoro ... (bergamonews)

L’8 marzo è stata la giornata internazionale dello sciopero globale transfemminista. Un grande sciopero sociale che ha compiuto il suo ottavo anniversario e che nel nostro paese ha visto una ... (ilfattoquotidiano)

Caserta. È rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado il concorso nazionale denominato “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti contro la Violenza sulle donne”. ... (casertanotizie)

(Adnkronos martedì 19 marzo 2024) - Molestata e circondata da una baby gang mentre rientrava a casa in treno, si salva grazie al bracciale anti stupro. Vittima dell’aggressione Valentina, 17 anni. Con un’amica trascorre una giornata a Milano, poi il rientro a casa, nella provincia di Brescia. Il vagone in cui si siede Valentina è tranquillo, poco affollato. Decide di ascoltare un po’ di musica quando fa ingresso una baby gang con il chiaro intento di aggredirla e toccarla ripetutamente. Il provvidenziale ingresso di un’altra persona distrae per un attimo la gang, permettendo a Valentina di agire. La ragazza ha infatti a disposizione un importante alleato, piccolo ma efficace: si tratta di WinLet, un dispositivo elettronico che si aziona con facilità, premendo tre volte un pulsante centrale, e che accorre subito in aiuto di chi lo possiede attivando tempestivamente una sirena che emette un suono superiore ai 110 decibel, il cui obiettivo è mettere in fuga gli aggressori.Una volta azionato il dispositivo invia poi una serie di messaggi d’aiuto a dei contatti precedentemente selezionati e, infine, avvisa una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Per Valentina WinLet rappresenta una vera e propria ancora di salvezza: l’improvviso e insistente rumore prende alla sprovvista il gruppo di malintenzionati permettendo a Valentina di fuggire dal vagone e di scendere alla prima fermata disponibile, dove i suoi genitori andranno a prenderla, mettendo fine a quella disavventura. Nato da un’idea di Pier Carlo Montali, Ceo e creatore della startup milanese Security Watch, WinLet, riferisce una nota, si conferma una risposta alla crescente preoccupazione sulla sicurezza individuale, soprattutto nelle grandi città come Milano. "Il dispositivo si rivela un alleato ideale anche nell’ambito delladomestica – riferisce la nota - infatti permette di attivare anche un allarme silenzioso. WinLet, che si è aggiudicato il premio Amazon Launchpad Innovation Awards come miglior prodotto in Italia, incontra anche le esigenze di comodità, infatti può essere indossato in qualunque occasione, come un ciondolo o un bracciale (assomiglia a un elegante smart-watch), oppure applicandolo alla borsa o al portachiavi. Nel caso di Valentina, la conferma che la tecnologia può salvare le persone,e uomini senza distinzione. Non a caso - conclude la nota - il dispositivo è apprezzato anche dal 15% degli acquirenti uomini".