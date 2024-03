Alexa di Amazon contro la violenza verbale in collaborazione con ActionAid

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Amazon Italia ha annunciato una nuova iniziativa in collaborazione con ActionAid per combattere la violenza verbale. L'assistente virtuale Alexa, che quotidianamente riceve insulti da parte di alcuni utenti, ora risponderà in modo da sensibilizzare sull'impatto negativo di tali comportamenti.

Secondo i dati forniti da Amazon Italia, nel corso del 2023 Alexa ha ricevuto insulti come Sei un'idiota, Sei bruttissima e Fai schifo. Questa forma di violenza verbale riflette un problema più ampio che affligge la società, in particolare le donne, con 9 su 10 che dichiarano di aver subito violenze psicologiche in Italia.

L'iniziativa prevede che Alexa, invece di ignorare gli insulti, risponderà con frasi che evidenziano le conseguenze della violenza verbale sulla salute e sulla vita sociale delle vittime. Katia Scannavini, vicesegretaria generale di ActionAid Italia, ha sottolineato l'importanza di parlare di violenza psicologica contro le donne e di sensibilizzare sull'impatto che questa ha sulle loro vite.

Gli utenti potranno anche chiedere ad Alexa di fornire informazioni e approfondimenti sui danni causati dalla violenza verbale semplicemente dicendo: Alexa, di' la tua. Questa mossa di Amazon e ActionAid mira a valorizzare la voce dell'assistente virtuale come strumento di cambiamento e sensibilizzazione.