Da venerdì 22 marzo 2024 alle 00:00 UTC fino a domenica 24 marzo 2024 alle 23:59 UTC, Fungofurioso apparirà in battaglie Raid Teracristal in Pokémon Scarlatto e Manoferrea apparirà in battaglie Raid Teracristal in Pokémon Violetto. Questi Pokémon avranno diversi teratipi, quindi preparatevi saggiamente prima di sfidarli e provate a unirvi a una battaglia Raid Teracristal organizzate da Allenatori che giocano all'altra versione del gioco per completare la vostra collezione di Pokémon Paradosso!