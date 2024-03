Aperte le iscrizioni del James Dyson Award 2024

Il James Dyson Award, il concorso internazionale di design e ingegneria per studenti promosso dalla James Dyson Foundation, apre oggi le iscrizioni, sfidando gli inventori di tutto il mondo a proporre progetti inediti che affrontino un problema pressante del mondo reale.

Le idee dei giovani inventori hanno il potenziale per un impatto globale

Aperto a tutti gli studenti di ingegneria e design e ai neolaureati, il premio cerca progetti ambiziosi che affrontino un problema globale, dalla diagnosi del cancro ai disastri naturali. Con il riconoscimento globale offerto a un vincitore internazionale e a un vincitore per la sostenibilità , i vincitori passati includono un’ambulanza con rimorchio fuoristrada per salvare i feriti dalle zone di conflitto, una vernice fatta di vetro riciclato che riduce notevolmente la necessità di aria condizionata e un dispositivo per controllare l'emorragia da ferite da taglio.

Istituito nel 2005, il concorso ha sostenuto oltre 400 giovani inventori con un premio in denaro di oltre 1 milione di sterline e più di due terzi dei precedenti vincitori globali hanno perseguito la commercializzazione delle loro idee. Il vincitore internazionale e il vincitore globale per la sostenibilità si aggiudicheranno 30.000 sterline per sostenere i loro prossimi passi, mentre 5.000 sterline saranno offerte a ciascun vincitore nazionale nei 30 mercati in cui si svolge il premio.

Sir James Dyson, Fondatore e Ingegnere Capo, ha dichiarato:

"Il mondo ha bisogno di un maggior numero di persone che agiscono, che risolvono i problemi, non di comizianti, e che sono pronte ad affrontare i problemi del nostro tempo. Ogni anno il James Dyson Award offre ai giovani una piattaforma per le loro invenzioni in ambito medico e ambientale, e molto altro ancora. È il loro ‘pensiero sbagliato’ che porta alle scoperte, sia che si tratti dello sviluppo di un nuovo materiale sostenibile, sia che si tratti dell'applicazione di principi ingegneristici intelligenti per contribuire a migliorare la vita delle persone. Non vedo l'ora di scoprire quali nuove invenzioni porterà il Premio nel 2024!".

I progetti italiani, negli anni

Nel corso degli anni, i giovani inventori italiani hanno proposto progetti innovativi in vari ambiti, con l’obiettivo – come vuole il brief del concorso – di risolvere problemi rilevanti e trasversali: da Cloud of Sea (vincitore italiano 2020, nella foto a destra) di Matteo Brasili (NABA), uno speciale parabordo che permette ad ogni navigante di fare la propria parte, innescando un circolo virtuoso che parte dal basso, ad Argo (vincitore italiano e finalista internazionale 2022, foto a sinistra) del trio Bigon-Campanale-Labidi (IUAV), dispositivo indossabile che ha l’obiettivo di aumentare l’autonomia dei nuotatori con disabilità visiva, segnalando la virata e l’orientamento in vasca attraverso precise vibrazioni; da Roadfix (vincitore italiano 2021) di Grosso-Migliozzi-Puleo (Politecnico di Milano), uno strumento per favorire l’efficienza dell’asfaltatura delle strade, a X-Tile (finalista internazionale 2020) di Manuel Ibba (Politecnico di Torino), una speciale tegola in grado di dissipare il calore con proprietà termo-cromiche date da una particolare vernice che respinge o trattiene il calore. Come non citare, infine, il vincitore italiano 2024, Simone Perini (IUAV) con la sua invenzione D-Pulp, che ha l’obiettivo di migliorare l’attuale processo di generazione di protesi mioelettriche per arti superiori tramite l’utilizzo di nuove tecnologie, garantendo così tempi e costi dimezzati, materiali personalizzabili più leggeri e sostenibili, ripetibilità del processo e la mitigazione del rischio di infortuni durante la lavorazione manuale del braccio artificiale.

Storie di successo

I precedenti vincitori del premio hanno ottenuto un grande successo grazie all'esposizione mediatica globale e all'iniezione di fondi che il premio offre. Il precedente vincitore internazionale Yusuf Muhammad ha presentato nel 2009 la sua invenzione Automist, un dispositivo che affronta gli incendi domestici con un ingegnoso meccanismo di nebulizzazione dell'acqua che ne consuma 10 volte meno rispetto a un sistema tradizionale. Oggi Yusuf dirige un'azienda di successo che ha installato oltre 13.000 sistemi e sta attualmente ottenendo la certificazione internazionale in vista di un possibile lancio negli Stati Uniti.

Ha dichiarato: "Vincere il James Dyson Award mi ha dato grande fiducia e un trampolino di lancio verso il successo. Mi ha permesso di avviare un'azienda che ha trasformato la mia idea progettuale in un prodotto che protegge le case di tutto il mondo e ha salvato delle vite. Essendo un premio riconosciuto a livello internazionale, è un veicolo fantastico per dare vita alle proprie idee".

Tra gli altri precedenti vincitori in tutto il mondo ci sono:

The Golden Capsule (Corea del Sud) – un dispositivo intravenoso (IV) a mani libere progettato per le zone disastrate, che può essere legato al paziente e non dipende dalla gravità .

HOPES (Singapore) – un dispositivo indossabile per il test del glaucoma indolore e a basso costo che i pazienti possono effettuare a casa.

PlasticScanner (Paesi Bassi)– un dispositivo di scansione open-source che aiuta a combattere i rifiuti di plastica rilevando il tipo di plastica di un articolo.

BlueBox (Spagna) – una soluzione di screening oncologico a domicilio progettata per incoraggiare un maggior numero di donne a sottoporsi al test per il cancro al seno.

mOm incubators (Regno Unito) – un'incubatrice portatile e pieghevole a basso costo, che è stata utilizzata con successo per salvare la vita dei bambini in Ucraina.

I migliori vincitori nazionali e i secondi classificati saranno inseriti nella Top 20 globale da una giuria di esperti ingegneri Dyson di diverse discipline e infine Sir James Dyson stesso sceglierà i vincitori globali.

I vincitori nazionali saranno annunciati l'11 settembre, la rosa dei primi 20 classificati a livello mondiale il 16 ottobre e i vincitori globali il 13 novembre.