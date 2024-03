Otto nuovi giochi in arrivo su GeForceNow!

QuestoGFN Thursday si prospetta scoppiettante con tanti aggiornamenti in arrivo dalla GDC e una lineup stellare di giochi di Ubisoft e Square Enix, che offriranno agli utenti esperienze cosmiche e paranormali.

Star Wars Outlaws, il primo gioco open-world diUbisoft dedicato a Star Wars, arriverà quest’anno su GeForce NOW al day one.Il gioco sarà rilasciato con il supporto aNVIDIA DLSS 3 e agli effetti ray-traced, per consentire agli utentiUltimate e agli utenti del Day Pass di “ribellarsi” in una galassia molto, molto lontana con una resa grafica stellare.

Anche altri giochi su GeForce NOW riceveranno miglioramenti RTX -NARAKA: BLADEPOINT e Portal con RTX aggiungono il full ray tracing eNVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction; l’aggiornamento di Diablo IV di questo mese aggiungerà il ray tracing eSengoku Dynasty è stato recentemente aggiornato con DLSS 3 Frame Generation.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R ePARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo di Square Enix sono due degli otto nuovi giochi della settimana.I fan degli action RPG possono provare l'acclamato remake del secondo capitolo della serieSTAR OCEAN nel cloud, con una demo gratuita. Anche i fan delle visual novel si possono rallegrare per l’arrivo sul cloud dell’horror-adventure PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo con un mistero secolare da risolvere.

Date un’occhiata alla lista dei giochi in arrivo questa settimana: