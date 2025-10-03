Ottobre è un mese da brividi: 17 nuovi giochi in arrivo su GeforceNow

Ottobre porta magia e azione nel cloud: 17 nuovi giochi in arrivo a ottobre su GeForce NOW. Questo mese si apre con una lineup ricca di avventure, battaglie epiche e qualche sorpresa: niente scherzi, solo giochi per tutti coloro che vogliono divertirsi subito senza dover aspettare download o aggiornamenti.

Tra le uscite più attese di questo mese ci sono Little Nightmares III (Nuova uscita su Steam, 9/10), Battlefield 6 (Nuova uscita su Steam e EA app, 10/10, Jurassic World Evolution 3 (Nuova uscita su Steam, 21/10), Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Nuova uscita su Steam, 21/10), ARC Raiders (Nuova uscita su Steam, 30/10) e molti altri ancora.

E con il cloud sempre aggiornato, gli utenti GeForce NOW saranno tra i primi a entrare in azione con l’open beta di Call of Duty: Black Ops 7, disponibile dal 5 all’8 ottobre (o già dal 2 ottobre per chi ha preordinato il gioco).

Intanto, la distribuzione di Blackwell RTX continua: Miami e Varsavia hanno appena ricevuto la potenza della GeForce RTX 5080, mentre Portland e Ashburn saranno le prossime città a implementarlo. Per chi vuole restare aggiornato sugli sviluppi, è disponibile la pagina dedicata all’implementazione dei server.

Ma non c’è da aspettare: questa settimana arrivano già sei nuovi titoli nel Cloud, pronti per essere giocati ovunque con la potenza del cloud:

Train Sim World 6 (Nuova uscita su Steam, 30/09)

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (Nuova uscita su Steam, 30/09)

Car Dealer Simulator ( Steam )

) Nightingale (Epic Games Store)

Ready or Not (Epic Games Store)

STALCRAFT: X ( Steam )

Nuovi giochi ottimizzati per GeForce RTX 5080:

inZOI ( Steam )

) Total War: Warhammer III (Steam e Epic Games Store)

Date un’occhiata a tutta la lista dei giochi che arrivano sul cloud a ottobre: