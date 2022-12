Festeggiate le vacanze con i nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW

Le vacanze stanno per iniziare ufficialmente e questo GFN Thursday arriva insieme a nuovissimi titoli che vi permetteranno di sfruttare al meglio ogni attimo!

GeForce NOW mette a disposizione videogiochi di tutti i tipi, dai titoli con RTX ON per un gameplay bellissimo e cinematografico, ai giochi che possono essere trasmessi in streaming su mobile con controlli touch migliorati, fino ai titoli esclusivi per PC che possono essere giocati su Mac. GeForce NOW trasmette in streaming i giochi già acquistati dai più famosi negozi di giochi digitali come Steam, Epic Games Store, Ubisoft e GOG.com, così da permettere a tutti di ampliare la propria libreria di giochi, portando i benefici del salvataggio cloud su quasi tutti i dispositivi.

Potrete iniziare sin da subito con gli oltre 100 titoli free-to-play già disponibili. Epic Games Store offre anche giochi gratuiti ogni settimana in occasione delle festività, quindi controllate con regolarità la pagina deigiochi gratuiti, perché porteremo molti di questi titoli su GeForce NOW per farli aggiungere alla vostra collezione.

Per i membri che giocano con le versioni Origin dei giochi di Electronic Arts, questi titoli, contenuti, salvataggi cloud e liste di amici saranno trasferiti direttamente all'app EA e resi disponibili per lo streaming da GeForce NOW, a partire da Battlefield 2042 proprio questa settimana.

Anche The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, l'aggiornamento next-gen di uno dei titoli più acclamati dalla critica, è ora disponibile per lo streaming, insieme ai6 nuovi giochi in arrivo sul cloud questa settimana. Ecco la lista completa:

Master of Magic (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Roller Champions (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Wavetale (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Cosmoteer: Starship Architect & Commander ( Steam )

Floodland ( Steam )

Marvel’s Midnight Suns ( Epic Games Store )

Vi ricordiamo che potrete sorprendere i gamer della vostra vita con unacarta regalo GeForce NOW, che potrà essere riscattata per una RTX 3080 o un abbonamento Priority per un accesso più rapido ai vostri giochi con frame rate più elevati. È il regalo perfetto da trovare all’interno della calza più famosa o per un regalo dell'ultimo minuto.

martedì 3 gennaio 2023

ore 17:00

Infine, ricordate di segnare in calendario il nostro speciale discorso virtuale al CES, che si terrà, alle, in occasione del quale daremo il via al nuovo anno presentando le nostre ultime innovazioni.

