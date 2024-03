Manutenzione e riparazione della moto fai da te

Abbiamo già trattato l’argomento delle moto nel nostro articolo legato alla mototerapia per contrastare l’autismo.

Questa volta invece vogliamo parlarvi di come è possibile prendersi cura della propria moto grazie al fai da te, senza andare necessariamente da uno specialista. Effettuare qualche lavoretto per conto proprio, vi permetterà di risparmiare tantissimo ma anche di assicurare una cura continua della vostra moto.

Molte volte fare della prevenzione con della giusta manutenzione può essere fondamentale per evitare problemi più gravi in futuro. Per cui non perdiamo altro tempo e scopriamo quali sono le cose che potete fare da soli!

Come prendersi cura della propria moto

Parliamo subito degli interventi che potete fare regolarmente per mantenere la vostra moto al meglio. Il primo intervento necessario riguarda per l’appunto il cambio dell’olio del motore.

Questo andrebbe cambiato regolarmente perché un olio pulito previene possibili problematiche al motore. La frequenza di cambio dell’olio dipendete chiaramente dal modello e dalla marca del vostro mezzo, che trovate tranquillamente sulla sua scheda tecnica. Possiamo dire generalmente che si cambia ogni 5000 o 7000 km. Per la sostituzione è fondamentale usare olio dalle caratteristiche tecniche giuste e consigliamo anche di sostituire il filtro.

Tutti i materiali li trovate tranquillamente in un negozio di ricambi moto nuovi, dove fare la ricerca in base alla marca e il modello del mezzo.

Un altro controllo molto importante è quello riguardante le gomme: controllate regolarmente che siano alla giusta pressione consiglia dalla casa di fabbricazione.

Attenzione perché se la pressione delle gomme è bassa, diminuisce la sua stabilità e la sicurezza. Controllate regolarmente lo stato di usura dei vostri pneumatici, è importantissimo per la vostra sicurezza.

Il controllo dei freni è molto importante, le pastiglie devono essere sempre al top e se sono consumate vanno cambiate immediatamente! Anche le luci devono essere controllate con frequenza così come la catena e la batteria.

Riparare la moto con il fai da te conviene?

Se la manutenzione è qualcosa che si può fare tranquillamente anche se non si è particolarmente esperti, tutto quello che riguarda le riparazioni è una storia differente, come si legge anche qui. Chiaramente se non avete le giuste conoscenze meccaniche, è sempre meglio lasciare gli interventi più grossi alle mani di uno specialista.

Ci sono però degli interventi molto semplici che potete anche fare da soli. Ad esempio, se c’è da sostituire una lampadina, o una pedivella. Altrimenti altri interventi molto semplici sono anche la sostituzione dell’indicazione di direzione per cui è molto facile anche trovare il pezzo di ricambio online.

Per questi interventi di piccola entità è assolutamente consigliato fare da soli perché risparmierete davvero tanti solidi. Procurarsi il pezzo e sostituirlo da solo vi farà risparmiare più della metà rispetto al costo medio di un meccanico.

Per trovare i pezzi di ricambio basta semplicemente fare una ricerca avendo a disposizione tutti i dati della vostra moto, in genere si può fare una ricerca anche tramite la targa, così è impossibile sbagliare sul pezzo da prendere.