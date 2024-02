Pensionato accoltella elettricista e distrugge auto a Lecce: disaccordo su manutenzione videosorveglianza

Un pensionato di 87 anni ha aggredito un elettricista 54enne a Strudà, frazione di Vernole, in provincia di Lecce, a causa di un disaccordo sul lavoro di manutenzione al sistema di videosorveglianza della sua abitazione. L'anziano, insoddisfatto dell'intervento, ha prima accoltellato il tecnico alla schiena con uno strumento multiuso e poi ha distrutto la sua auto, una Multipla, utilizzando una mazza di legno. L'incidente è avvenuto il 28 febbraio intorno alle 16:30. La vittima, originaria di Torchiarolo (Brindisi), è stata trasportata in ospedale in codice giallo per il taglio ricevuto dietro la schiena. L'aggressione ha suscitato grande stupore tra i cittadini di Vernole, che sono stati attirati dalle urla e hanno assistito alla scena.