Spazzolino Elettrico : Quale Scegliere, Usarlo e Manutenzione

Gli spazzolini elettrici usano tecnologie con diverse funzioni e movimenti della testina. Se stai pensando di passare dallo spazzolino manuale a quello elettrico, ecco alcuni consigli per usarlo al meglio e mantenerlo a dovere.

Quale spazzolino elettrico scegliere?

Di fronte alla diversità dei modelli offerti sul mercato, fare la scelta giusta dello spazzolino elettrico in base alle esigenze di ognuno di noi non è ancora facile. Il fattore più importante risulta essere il livello di pulizia. Gli spazzolini elettrici oltre a fornire una pulizia migliore rispetto a uno spazzolino manuale, quelli più moderni hanno anche tecnologie più avanzate.

Tieni presente che non tutti gli spazzolini da denti sono uguali. Pertanto, la scelta dovrà essere fatta su uno che corrisponda alle tue esigenze. Ad oggi si può benissimo scegliere tra i migliori spazzolini elettrici del momento e trovare quello che fa al caso tuo.



C'è un'intera gamma di testine per personalizzare lo spazzolamento dei denti. Ogni tipo offre vantaggi diversi. Ad esempio, Oral-B CrossAction è una delle testine più avanzate. Può rimuovere la placca fino al 100%, grazie alla perfetta angolazione delle sue setole.



Usa lo spazzolino elettrico in base alle tue esigenze

Una volta effettuata la scelta dello spazzolino elettrico, bisogna scoprire le varie modalità di pulizia disponibili in modo da regolarlo in base alle proprie esigenze. Per sbarazzarsi della placca dentale quotidiana, la modalità "standard" sarà perfetta. Tuttavia, se si hanno le gengive sensibili, è fortemente consigliato scegliere una modalità "morbida" (lo spazzolino effettuerà così meno movimenti).

Oltre a questi due tipi di modalità, si può optare per altri metodi. Per fare ciò, si può scegliere una modalità "Pro-clean" con una velocità di spazzolamento più elevata per pulire le aree difficili da raggiungere. Per trattare i problemi di alitosi, la modalità "pulizia della lingua" è l'ideale. Oppure per stimolare le gengive, è necessaria una modalità di cura delle gengive.



Il giusto movimento in base alla tecnologia del tuo spazzolino

Con uno spazzolino sonico: lo stesso movimento di uno spazzolino manuale

Già dovresti sapere che quando si lavano i denti bisogna spazzolare in verticale, perché lavarsi i denti serve anche a pulire le gengive, il movimento verticale inoltre permette poi alle setole dello spazzolino di passare attraverso gli spazi interdentali, cosa che lo spazzolamento orizzontale non consente.Per quanto riguarda lo spazzolamento verticale non vanno mai spazzolate contemporaneamente la parte superiore e la parte inferiore con un movimento cosiddetto "a catena", perché un movimento che va dal dente verso la gengiva favorisce l'accumulo dei batteri al di sotto di quest'ultima.Come nel caso dello spazzolino manuale, lo spazzolino elettrico richiede di fare le cose giuste per essere efficace e non favorire malattie dentali e gengivali.Ricordiamo che la tecnologia sonica, di cui Philips e Panasonic sono i principali rappresentanti, utilizza spazzole che assomigliano molto a uno spazzolino manuale. La differenza è che le setole della testina vibrano a una velocità molto rapida.Per utilizzare correttamente questi spazzolini, è necessario applicare lo stesso movimento di uno spazzolino manuale. Occorre quindi fare dei piccoli movimenti che vanno dalla gengiva al dente - mascella superiore poi mascella inferiore separatamente - appoggiando prima lo spazzolino sulla gengiva con un angolo di circa 45°, poi, facendo delle leggere rotazioni con il polso, muovere lo spazzolino verso i denti.

Pertanto, a seconda della larghezza dello spazzolino, vengono trattati più denti contemporaneamente. Naturalmente non bisogna dimenticare la parte interna dei denti così come la superficie masticatoria.

Per chi inizia ad usare uno spazzolino elettrico, questa tecnologia è molto rassicurante. Inoltre, la sensazione di spazzolamento è più spft rispetto ad altre tecnologie.



Con uno spazzolino a tecnologia oscillante-rotante: spazzolare dente per dente

Oral-B è l'ambasciatore delle tecnologie oscillo-rotative e 3D. La tecnologia 3D è una variante più elaborata della tecnologia oscillante-rotante: le rotazioni delle piccole spazzole tonde sono infatti combinate con gli impulsi della testina.

La tecnica di spazzolatura è la stessa nel caso di queste due tecnologie, ma è diversa dallo spazzolare con uno spazzolino elettrico sonico. Usando uno spazzolino con la testina tonda, bisogna appoggiarlo su un solo dente per volta in modo che sia "avvolto", tenerlo in posizione per qualche secondo, quindi passare al dente successivo e così via. È necessario lavarsi i denti quindi uno per uno, poi passare alle gengive.

Lo spazzolino elettrico con testina rotante sostituirà il gesto di spazzolamento manuale tramite piccole e veloci rotazioni. In generale basta appoggiare lo spazzolno sui molari e lasciarlo fare da solo.



Basteranno pochi secondi. Bisogna, come detto, spostare lentamente lo spazzolino da un dente all'altro non solo sulla faccia esterna, ma anche internamente, senza dimenticare ovviamente la parte gengivale.



Con tecnologia TriZone: la stessa posizione di uno spazzolino manuale

Infine, Oral-B offre anche la tecnologia TriZone, che utilizza una testina che assomiglia molto a uno spazzolino manuale, ma con alcune file di setole e la punta della testina che esegue un ampio movimento oscillante.

Per utilizzarlo bisogna inclinare lo spazzolino elettrico come uno spazzolino manuale, ovvero appoggiare lo spazzolino sul dente inclinando le setole in direzione della gengiva, quindi lasciare che lo spazzolino faccia il suo lavoro.

Manutenzione e pulizia dello Spazzolino Elettrico

La nostra igiene orale dipende generalmente dalle condizioni dello spazzolino che utilizziamo. Per essere sicuri di ottenere il miglior risultato ad ogni spazzolamento, è necessario pulire e disinfettare regolarmente lo spazzolino elettrico.



Lavare bene le setole dopo ogni utilizzo

Per pulire lo spazzolino elettrico, non basta farlo scorrere sott'acqua. Al termine di ogni spazzolatura, si consiglia vivamente di risciacquare lo spazzolino preferibilmente con acqua calda per rimuove i resti di dentifricio, ma anche la saliva con i batteri che contiene. Farlo ogni giorno, sarà il primo passo da compiere per mantenere pulito lo spazzolino.

Ricordarsi di sostituire la testina ogni 3 mesi

Se si utilizza uno spazzolino elettrico, è necessario sostituire la testina ogni tre mesi o quando le setole blu "indicatore" iniziano a scolorire parzialmente o se si sfilacciano.



La testina usata deve essere semplicemente rimossa dall'impugnatura tirandola ad angolo retto. Quindi bisogna inserirne una nuova allo stesso modo.



Carica e Scarica la Batteria Completamente

Se è la prima volta che si utilizza questo prodotto, è bene sapere che la batteria deve essere completamente caricata prima di ogni utilizzo.



Una volta che la batteria è completamente carica, deve essere utilizzata fino a quando non è completamente scarica. E' meglio caricarla completamente anziché caricarla tra un utilizzo e l'altro. Ciò contribuirà a preservare le prestazioni della batteria più a lungo.



Conserva correttamente lo spazzolino elettrico

Come tutti i nostri prodotti di igiene personale, la conservazione dello spazzolino da denti deve essere effettuata con la massima cura. È meglio conservarlo a testa alta perchè le setole non entreranno in contatto con alcuna superficie che possa portare batteri.



In una famiglia numerosa si consiglia vivamente di separare lo stoccaggio delle spazzole per evitare che i microbi passino da una spazzola all'altra.



Pulisci la spazzola con uno sterilizzatore UV

Si tratta di un metodo più tecnologico, l'unico che richiede di dotarsi di uno strumento che non si ha in casa. Tuttavia, è la tecnica più efficace perché la tecnologia UV elimina microbi e batteri (quasi il 100%) che sono riusciti a sopravvivere nelle setole dello spazzolino. Dopo essere stata esposta ai raggi UV per una decina di minuti, la spazzola ritorna di nuovo sana, quasi come nuova.



Consigli Pratici

Come uno spazzolino manuale, quello elettrico può essere utilizzato anche con il dentifricio. Non c'è bisogno di metterne molto, soprattutto con le piccolissime spazzole oscillanti-rotanti.

Per evitare spiacevoli sorprese, se stai utilizzando uno spazzolino elettrico per la prima volta: mettilo prima sui denti prima di avviarlo e una volta terminato di lavarti i denti, spegnilo prima di toglierlo dalla bocca perchè il movimento tende a proiettare ovunque saliva, acqua e dentifricio.

Qualunque spazzolino eletrico sceglierai, è importante spazzolare allo stesso modo ogni lato del dente. Per questo bisogna avere cura di spazzolare ognuno dei 4 quadranti della bocca.

I modelli entry-level forniscono un semplice timer che avverte l'utente che si è lavato i denti per due minuti, gli spazzolini elettrici più elaborati hanno un timer più preciso, vibrano o emetteno un segnale acustico ogni 30 secondi per avvisare che bisogna cambiare quadrante.

Secondo le raccomandazioni dei dentisti, i due lavaggi al giorno (di 2 minuti) devono essere integrati dall'uso del filo interdentale e del collutorio almeno una volta al giorno. Infine, è altamente raccomandato un controllo annuale con il dentista.



Infine, per quanto riguarda la scelta della testina, il più delle volte tutte le testine di un produttore o quasi sono compatibili con la gamma dello spazzolino elettrico scelto, è quindi possibile cambiarle e non è obbligatorio acquistare il modello di testina fornito come standard al primo acquisto.

Per sceglierle è consigliabile optare per una spazzola in grado di raggiungere e avvolgere ogni parte del dente. La lunghezza della spazzola non deve superare lo spazio tra i due canini dell'utilizzatore.

