Sanremo, Carlo Conti conferma no per 2025: Il prossimo non lo faccio

Sanremo, Carlo Conti conferma no per il 2025 ma...

(Adnkronos mercoledì 13 marzo 2024)non esclude un ritorno al Festival ma non il prossimo anno. Almeno così ha dichiarato a 'Un Giorno da Pecora', il programma di Radio1 che lo ha cercato nel giorno del suo compleanno: “Oggi compio 63 anni ma me ne sento 40. Se c’è un programma che vorrei fare dopo tanti anni di tv? Una rubrica di pesca e di abbronzatura dentro 'LineaBlu', lo dico sempre anche alla conduttrice. Io mi metto lì a prendere il sole, spiego quali creme utilizzare e, nel frattempo, pesco…”, ha scherzato.Poi Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti lo hanno interrogato, a modo loro, sul festival: "E' più facile – hanno chiesto – che lei si candidi alle elezioni europee oppure che conduca un altro festival di?" “Tra le due - ha risposto- che faccia il festival ma non il prossimo”. "Quindi lo farà più avanti?", hanno incalzato i due. “No - ha specificato- ne ho fatti tre, uno più bello dell’altro, mi bastano quelli”. Magari non subito allora. Ma tra dieci anni? “Bisogna vedere se tra dieci anni me lo chiederanno e poi se avrò ancora l’orecchio giusto per scegliere le canzoni - ha concluso il conduttore a Un Giorno da Pecora - perché quella è la cosa più importante”.