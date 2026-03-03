Roberto Vecchioni rinvia quattro date del tour Tra il Silenzio e il Tuono 2026

Roberto Vecchioni ha rinviato alcune tappe del tour per motivi di salute e ha scelto di fermarsi per riposare. Quattro concerti tra marzo e aprile cambiano data, con recuperi fissati tra maggio e settembre.

