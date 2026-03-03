Roberto Vecchioni rinvia quattro date del tour Tra il Silenzio e il Tuono 2026
Roberto Vecchioni ha rinviato alcune tappe del tour per motivi di salute e ha scelto di fermarsi per riposare. Quattro concerti tra marzo e aprile cambiano data, con recuperi fissati tra maggio e settembre.
Roberto Vecchioni si ferma per qualche settimana. Il cantautore ha annunciato lo slittamento di alcune tappe del tour “Tra il Silenzio e il Tuono 2026” a causa di problemi di salute che richiedono riposo. La decisione riguarda quattro appuntamenti in programma tra marzo e inizio aprile.
A Roma il concerto previsto il 6 marzo al Teatro Brancaccio sarà recuperato il 30 settembre. A Milano la data del 13 marzo al Teatro Dal Verme è stata spostata al 28 settembre. Cambia anche l’appuntamento del 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano, rinviato al 21 maggio, così come quello del 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova, riprogrammato per il 27 maggio.
I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date e non è necessario effettuare alcuna modifica. Confermati, invece, gli altri concerti inseriti nel calendario del tour, che proseguirà regolarmente nelle città non coinvolte dal rinvio.
Lo stop servirà all’artista per recuperare le energie prima di tornare sul palco con lo spettacolo dedicato ai brani e ai racconti che accompagnano il suo percorso musicale.